Sevilla'nın UEFA'da toplam kaç şampiyonluğu var? Sevilla toplam kaç kere UEFA kupası kazanmıştır?
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Sevilla'nın UEFA'da toplam kaç şampiyonluğu var? Sevilla toplam kaç kere UEFA kupası kazanmıştır?

Sevilla dün İnter'i 3-2 mağlup ederek koleksiyonuna 1 UEFA kupası daha eklemiş oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan takım olma unvanını halen elinde bulunduran Sevilla'nın toplam kaç şampiyonluğu olduğu çok merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

Sevilla'nın UEFA'da toplam kaç şampiyonluğu var? Sevilla toplam kaç kere UEFA kupası kazanmıştır?
22.08.2020 12:35 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:39

Hatırlayanlar bilir Sevilla bir dönem art arda Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşıyordu. Adeta son yıllarda UEFA'ya amborgo koyan Sevilla bu sene de Inter'i 3-2 yenerek bu alanda 6. şampiyonluğuna ulaştı. Peki Sevilla'nın toplam UEFA kupası sayısı kaçtır?

SEVİLLA'NIN KAÇ UEFA ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR?

Sevilla FC takımının toplamda 6 UEFA şampiyonluğu bulunmaktadır. Düne kadar 5 şampiyonluğu olan Sevilla, dün Inter'i tarihi bir zaferle yenerek bu alanda 6. şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Şimdi Sevilla'nın oynadığı finallere ve kazandığı yıllara bakalım.

Sevilla'nın UEFA kazandığı yıllar:

2005-2006 yılı UEFA : Sevilla finalde Middlesbrough FC takımını 4-0 yenerek şampiyon olmuştur.

2006-2007 yılı UEFA : Sevilla finalde Espanyol takımıyla 2-2 berabere kalmış. Penaltılarda 3-1 kazanmıştır.

2013-2014 yılı UEFA : Sevilla finalde Benfica ile 0-0 berabere kalmış. Penaltılarla 4-2 kazanmıştır.

2014-2015 yılı UEFA : Sevilla finalde Dnipro Dnipropetrovsk takımını 3-2 yenerek şampiyon olmuştur.

2015-2016 yılı UEFA : Sevilla finalde Liverpool takımını 3-1 yenerek şampiyon olmuştur.

2019-2020 yılı UEFA : Sevilla finalde İnter takımını 3-2 yenerek şampiyon olmuştur.

Buna göre Sevilla'nın toplamda 6 UEFA şampiyonluğu bulunmaktadır. Bu alanda en çok şampiyonluk Sevilla'ya aittir.

Sevilla'nın UEFA kupası aldığı seneler:

  • 2006
  • 2007
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2020

Kısacası Sevilla'nın UEFA Avrupa Ligi'nde toplamda 6 şampiyonluğu vardır.

Bunun dışında 2006 yılında UEFA süper kupasını kazanmıştır. Ayrıca 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmıştır. Hatırlayanlar bilir son 16'da temsilcimiz Fenerbahçe, Sevilla'yı eleyerek turnuva dışı bırakmıştı.

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