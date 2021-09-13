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Sevgiye alışık değil! Djokovic, ilk kez destek gördüğü maçı kaybedince gözyaşına boğuldu

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ABD Açık erkekler final maçında Novak Djokovic'i 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup eden Daniil Medvedev şampiyon olmayı başardı. Medvedev, bu zafer sonrası kendi başarısına inanamadı. Tenis otoritelerinin Federer ve Nadal'ın önünde gördüğü Djokovic, belki de kariyerinde ilk kez bu kadar büyük destek gördü. Ama bu ters tepti. Destek alkışları sonrası duygusallaşan Djokovic, gözyaşlarını tutamadı.

ABD'nin New York kentinde bulunan Arthur Ashe Stadyumu'nda gerçekleştirilen grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde gülen taraf Medvedev oldu. Medvedev'in, maç boyunca Djokovic'e karşı gösterdiği üstün performans herkesi şaşırttı. Yüksek direnciyle rakiplerini pes ettiren Djokovic, bu kez pes eden taraf oldu.

BELKİ DE İLK KEZ DESTEK GÖRDÜ

Djokovic, bugüne kadar pek çok önemli maça çıktı ama ilk kez böylesine büyük bir destekle karşılaştı. Tenisseverlerin 'antipatik' olarak tanımladığı Djokovic, bu destek sonrasında gözyaşlarını tutamadı.

Sevgiye alışık değil! Djokovic, ilk kez destek gördüğü final maçını kaybedince gözyaşlarına boğuldu

"SEN TARİHİN EN İYİSİSİN"

Medvedev de finalde yendiği rakibinin yüzüne karşı gerçekleri itiraf etti. Medvedev, "Benim için sen tarihteki en iyi oyuncusun. Bunu ilk kez söylüyorum" dedi. Bu sözlerden sonra alanda alkışlar koptu.

Sevgiye alışık değil! Djokovic, ilk kez destek gördüğü maçı kaybedince gözyaşına boğuldu
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Haber: Sevgiye alışık değil! Djokovic, ilk kez destek gördüğü maçı kaybedince gözyaşına boğuldu - Haberler Spor
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