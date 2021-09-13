Sevgiye alışık değil! Djokovic, ilk kez destek gördüğü maçı kaybedince gözyaşına boğuldu

ABD'nin New York kentinde bulunan Arthur Ashe Stadyumu'nda gerçekleştirilen grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde gülen taraf Medvedev oldu. Medvedev'in, maç boyunca Djokovic'e karşı gösterdiği üstün performans herkesi şaşırttı. Yüksek direnciyle rakiplerini pes ettiren Djokovic, bu kez pes eden taraf oldu.

BELKİ DE İLK KEZ DESTEK GÖRDÜ

Djokovic, bugüne kadar pek çok önemli maça çıktı ama ilk kez böylesine büyük bir destekle karşılaştı. Tenisseverlerin 'antipatik' olarak tanımladığı Djokovic, bu destek sonrasında gözyaşlarını tutamadı.

"SEN TARİHİN EN İYİSİSİN"

Medvedev de finalde yendiği rakibinin yüzüne karşı gerçekleri itiraf etti. Medvedev, "Benim için sen tarihteki en iyi oyuncusun. Bunu ilk kez söylüyorum" dedi. Bu sözlerden sonra alanda alkışlar koptu.

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