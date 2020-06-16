Setien ve Braithwaite, Mallorca Galibiyeti Sonrası Konuştu La Liga'nın dönmesiyle birlikte Mallorca deplasmanına konuk olan FC Barcelona, Vidal, Braithwaite, Alba ve Messi'nin golleriye 4-0'lık galibiyete ulaştı. Teknik direktör Quique Setién ve ligin devre arasında takıma katılan Danimarkalı Braithwaite yeni takımıyla ilk golünü attıktan sonra duygularını paylaştı.

La Liga'nın dönmesiyle birlikte Mallorca deplasmanına konuk olan FC Barcelona, Vidal, Braithwaite, Alba ve Messi'nin golleriye 4-0'lık galibiyete ulaştı. Teknik direktör Quique Setién ve ligin devre arasında takıma katılan Danimarkalı Braithwaite yeni takımıyla ilk golünü attıktan sonra duygularını paylaştı. Kaynak: Dugout