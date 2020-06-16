Setien ve Braithwaite, Mallorca Galibiyeti Sonrası Konuştu
La Liga'nın dönmesiyle birlikte Mallorca deplasmanına konuk olan FC Barcelona, Vidal, Braithwaite, Alba ve Messi'nin golleriye 4-0'lık galibiyete ulaştı. Teknik direktör Quique Setién ve ligin devre arasında takıma katılan Danimarkalı Braithwaite yeni takımıyla ilk golünü attıktan sonra duygularını paylaştı.
16.06.2020 17:10 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:00
La Liga'nın dönmesiyle birlikte Mallorca deplasmanına konuk olan FC Barcelona, Vidal, Braithwaite, Alba ve Messi'nin golleriye 4-0'lık galibiyete ulaştı. Teknik direktör Quique Setién ve ligin devre arasında takıma katılan Danimarkalı Braithwaite yeni takımıyla ilk golünü attıktan sonra duygularını paylaştı.
Kaynak: Dugout