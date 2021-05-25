Serik Belediyespor yönetiminden ziyaretler
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Serik Belediyespor yönetiminden ziyaretler

Serik Belediyespor yönetiminden ziyaretler
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor'un yönetim kurulu ilçe protokolünü ziyaret etti.

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor'un yönetim kurulu ilçe protokolünü ziyaret etti.

Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz ve yönetim kurulu üyeleri Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk'ü makamında ziyaret ederek kulüp hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyaret sırasında Kurdoğlu, profesyonel ligde mücadele ve kurumsallaşmanın önemine değindi.

Yeni sezon hazırlıkları konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirten Kurdoğlu, "Serik Belediyespor'un yeni sezonda iyi bir transfer ile iyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum. Serik Belediyespor ilçenin ortak değeridir." dedi.

Kulüp Başkanı Deligöz ise, Serik Belediyespor'un herkesin ortak değeri olduğuna ifade etti.

Yönetim olarak amaçlarının Serik Belediyespor'u en iyi yerlere getirmek olduğuna kaydeden Deligöz, "Bunu yapabilmek içinde ilimizin Süper Lig temsilcileri olan TAV Fraport Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor ile görüşme ve istişare halinde olacağız. Bölgemizdeki turizmcilerle kulübümüz yararına görüşmeler gerçekleştireceğiz." dedi.

Serik Belediyespor yönetiminden ziyaretler
Serik Belediyespor yönetiminden ziyaretler
Serik Belediyespor yönetiminden ziyaretler
Serik Belediyespor yönetiminden ziyaretler
Serik Belediyespor yönetiminden ziyaretler
Serik Belediyespor yönetiminden ziyaretler
Serik Belediyespor yönetiminden ziyaretler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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