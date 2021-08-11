Serik Belediyespor'un 3. etap kampı başladı
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Serik Belediyespor'un 3. etap kampı başladı

Serik Belediyespor'un 3. etap kampı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2021-2022 futbol sezonu hazırlıklarını sürdüren 2. Lig temsilcisi Serik Belediyespor, 3. etap kamp çalışmalarına Afyonkarahisar'da başladı.

2021-2022 futbol sezonu hazırlıklarını sürdüren 2. Lig temsilcisi Serik Belediyespor, 3. etap kamp çalışmalarına Afyonkarahisar'da başladı.

12 Temmuz'da kendi tesislerinde sezonu açan ve ilk etap kamp çalışmasını yapan Serik Belediyespor geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'da ikinci etap kamp çalışmasını tamamlamıştı. Yeşil-beyazlı ekip sezon öncesi son hazırlık olan 3. etap kamp çalışması için pazartesi gününden itibaren Afyonkarahisar'da kampa girdi.

Çalışmaya 28 kişilik futbolcu kadrosu ile katılan Serik Belediyespor, 23 Ağustos'a kadar sürecek olan kampta, 4 hazırlık maçı yapacak. İç transfer sonrası dış transferde 14 futbolcu ile anlaşan Serik Belediyespor bu sezon 2. Lig'de ilk 5 sırada yer almayı hedefliyor.

"İyi bir takım oluşturduğumuz düşünüyoruz"

Serik Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Namık Kemal Kılınç, sezon açılışından bu yana yapılan çalışmalarla yaptığı açıklamada, "2021-2022 futbol sezonuna yönelik transfer çalışmalarımız ile birlikte 1 Temmuz'da sezonu açmış topbaşı yapmıştık. Şimdi de Afyonkarahisar'da 28 Ağustos tarihine kadar sürecek olan son kampımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Serik Belediyespor Kulübü olarak en uygun bütçeli en iyi transferleri yapma konusunda büyük gayret gösterdik. Şu anda Teknik Direktörümüz Bülent Akan'ın yönetiminde iyi bir ekip, iyi bir takım oluşturduğumuz düşünüyoruz. Günde 2 antrenmanla devam eden kamp çalışmalarımızda 4 tane hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki sezonda Serik Belediyespor olarak olabildiğimiz en iyi yere hedefliyoruz, Serik'i en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sezon boyunca Serikli futbolseverlere iyi bir sezon yaşatarak iyi maçlar izletmek amacındayız" diye konuştu.

"Altyapıya önem veriyoruz"

Serik Belediyespor olarak altyapıya çok önem verdiklerini belirten Kılınç, "Genç sporcularımızın yetişmesine büyük önem veriyoruz. Hem geçen yıl hem de bu yıl altyapıdan kadromuza kattığımız oyuncularımız da şu anda kampta çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu vesile ile kulübümüze ve bizlere desteklerini esirgemeyen Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'a, belediyemize, Kulüp Başkanımız Halil Deligöz'e ve Serik Belediyespor'a emek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Serik Belediyespor'un 3. etap kampı başladı
Serik Belediyespor'un 3. etap kampı başladı
Serik Belediyespor'un 3. etap kampı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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