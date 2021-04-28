Serik Belediyespor – Bodrumspor: 0 - 0
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Serik Belediyespor – Bodrumspor: 0 - 0

Serik Belediyespor – Bodrumspor: 0 - 0
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ - Haberler | Spor

STAT: İsmail OğanHAKEMLER : Sait Tuzcu, Onur Gülter, Oğuzhan YazırSERİK BELEDİYESPOR : İbrahim Demir, Ergün Nazlı (Dk.73 Mahsun Çapkan), Atakan Cangöz, Murat Gürbüzerol (Dk.89 Furkan Efe Bildir), Sinan Kalaycı, Ahmet Bahçıvan, Yusuf Onur Arıkan, Murat Erdemir (Dk.

STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER : Sait Tuzcu, Onur Gülter, Oğuzhan Yazır

SERİK BELEDİYESPOR : İbrahim Demir, Ergün Nazlı (Dk.73 Mahsun Çapkan), Atakan Cangöz, Murat Gürbüzerol (Dk.89 Furkan Efe Bildir), Sinan Kalaycı, Ahmet Bahçıvan, Yusuf Onur Arıkan, Murat Erdemir (Dk.64 Kaan Mert Nasırcılar), Burak Albayrak, Emre Bekir (Dk.90 Mikail Başar), Melih Bostan (Dk.64 Raif Demir)BODRUMSPOR: Egemen Gençalp, Erkan Değişmez (Dk.69 Hüseyin Erkan), Süleyman Özdamar, Emirhan Subaş (Dk.46 Murat Elkatmış), Süleyman Güneş (Dk.46 Cenk Şen), Orhan Aktaş, Ozan Sol, Burak Çolak (Dk.81 Abti Mert Çayır), Muhammet Aran, Emre Kaplan, Celal Dumanlı (Dk.69 Enes Karakuş)SARI KARTLAR: Yusuf Onur Arıkan (Serik Belediyespor) – Muhammet Aran (Bodrumspor)

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.Maçı Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Antalyaspor eski Başkanı ve Regnum Carya Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk de izledi.Maç öncesi geçen günlerde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Aksu anısına Serik Belediyesporlu futbolcular sahaya, 'Sonsuza kadar seni unutmayacağız, kalbimizdesin' yazılı tişörtlerle çıktı. Ayrıca İsmail Oğan Stadyumu'nun 4 köşesine 'Kalbimizdesin, seni unutmayacağız' yazılı pankartlar asıldı. Bodrumspor A.Ş. de tribünlere 'Başımız sağ olsun' pankartı astı.Maç sonucuna göre Bodrumspor puanını 59'a çıkartırken Serik Belediyespor ise 50 puana yükseldi.

Serik Belediyespor 2 Mayıs Çarşamba günü Kırşehir Belediyespor'a konuk olacak.


- Antalya
Serik Belediyespor – Bodrumspor: 0 - 0
Serik Belediyespor – Bodrumspor: 0 - 0
Serik Belediyespor – Bodrumspor: 0 - 0
Serik Belediyespor – Bodrumspor: 0 - 0
Serik Belediyespor – Bodrumspor: 0 - 0
Serik Belediyespor – Bodrumspor: 0 - 0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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