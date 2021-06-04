Serik Belediyespor, Antalyaspor Başkanı Çetin'le bir araya geldi

Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Deligöz ve yönetim kurulu üyeleri, Antalyaspor Kulüp Başkanı Aziz Çetin ile bir araya geldi.

Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Deligöz ve yönetim kurulu üyeleri, Antalyaspor Kulüp Başkanı Aziz Çetin ile bir araya geldi. Başkan Deligöz, Çetin'e üzerinde ismi yazılı Serik Belediyespor forması hediye etti.

Mustafa Yılmazı'ın istifası üzerine Antalyaspor Başkanılığına gelen Aziz Çetin'e Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Deligöz ve yönetim kurulu üyeleri başarılar dileyerek, "Her iki takımda kardeş kulüp. Antalyaspor süper ligde biz de 2. Ligde mücadele ediyoruz. Antalyaspor'dan bize futbolcu istiyoruz" dediler.

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'de "Serik Belediyespor'un maçlarına sürekli geldim. İyi bir takımınız var. Teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda bizde sizlere oyuncularımızdan verebiliriz. Serik Belediyespor'a her zaman destek olacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı