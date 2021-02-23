Serhat Akın, Fenebahçe'ye teknik direktör önerisinde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Serhat Akın, Fenebahçe'ye teknik direktör önerisinde bulundu

23.02.2021 08:17 | Son Güncelleme: 23.02.2021 08:28

Fenerbahçe'de bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Serhat Akın, Erol Bulut'un yerine Daum'un getirilmesi gerektiğini belirterek "Yarın çok geç, bugün Daum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, Sarı-Lacivertlilerin sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maç sonrası teknik direktör Erol Bulut'a yüklendi. Akın, göreve Christoph Daum'un getirilmesi gerektiğini söyledi.

"YARIN ÇOK GEÇ, BUGÜN DAUM"

Erol Bulut'un yerine Daum'un gelmesi gerektiğini kaydeden Akın, "Galatasaray maçından sonra belki yarın geç olabilir dedim! Biz inanıyoruz hocamıza dendi, ben yine diyorum yarın çok geç, bugün Daum." dedi.

"İÇERİDE ÇOK CİDDİ SORUNLAR VAR"

Erol Bulut'un değişikliklerini eleştiren eski futbolcu, "Bence gördüğüm en anlamsız oyuncu değişiklikleri ya da ben anlamıyorum futboldan. Omuz silken adam bir de her çıkan oyuncu trip atıyor, bir şeyler söylüyor. Bence içeride çok ciddi sorunlar var" diye konuştu.

"TARAFTAR OLMAK ZOR"

Serhat Akın ayrıca, "Futbolu bıraktıktan sonra taraftar olmanın ne kadar zor bir şey olduğunu bugün çok daha iyi anlıyorum." mesajını yolladı.

Serhat Akın, Fenebahçe'ye teknik direktör önerisinde bulundu
Haber Yorumları (15)
KİM: emre abine söyle seni getirsin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
COŞKUN: Bu haber daha öncede çıktı daum ve yardımcısı serhat şeklinde ısıtılıp tekrar çıkıyorsa tezgah olduğu apaçık belli bunda biraz zeka olsa daum gibi işi bitmiş bir hocanın fenere asla gelemeyeceğini düünmesi lazım artı bu satten sonra gelecek hoca gak guk derken zaten 4 hafta geçer lig bitiyo zaten o arkadaki volkan falan gereksizlerini göndersinler ilk önce
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ADANALI: Herkesin teknik direktör tercihi farklı olabilir ama oyundan alınan oyuncu hocaya el kol hareketleri çekebiliyorsa bu ciddi bir otorite sorunudur, yoksa Erol Bulutta başarısız oldu diye vatan haini olacak diye birşey yok, ha bende bir Fenerbahçeli olarak galibiyetse eze eze yendik, malubiyetse de yenildik ama ezilmedik demek isterim, örneği ilk yarıda kaybedilen Konyaspor maçı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Meral Akşener Pervin Buldan Berat Albayrak
Magazin Toygun Ateş Kim Kardashian Meltem Miraloğlu İbrahim Tatlıses
Spor Umut Bulut Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Osman Özköylü İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Cuma Pendik Antalya Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serhat Akın, Fenebahçe'ye teknik direktör önerisinde bulundu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 10:02:43. #1.16#
title