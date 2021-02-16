Sergio Ramos'un yıllık 12 milyon euroluk talebine yanaşmayan Real Madrid'de kriz büyüyor
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Sergio Ramos'un yıllık 12 milyon euroluk talebine yanaşmayan Real Madrid'de kriz büyüyor

16.02.2021 23:10 | Son Güncelleme: 16.02.2021 23:30

Real Madrid'de takım kaptanı Serigo Ramos'la kontrat için henüz bir anlaşmaya varılamadı. Ramos'un yıllık 12 milyon euro talebini kabul etmeyen Madrid'de kriz devam ediyor.

İspanya La Liga devi Real Madrid'de kulübün efsane ismi Sergio Ramos'un kontrat problemi çözülemiyor.

İspanyol basınının haberine göre; Sergio Ramos ve Real Madrid, sözleşme uzatma konusunda henüz bir anlaşmaya varmış değil.

Haberde Ramos'un yıllık 12 milyon euroluk ücretinin karşılanması durumunda kulüpte kalmayı kabul edeceği belirtildi. Ancak Real Madrid'in mevcut finansal ortamda bu fiyatı karşılayamayacağı ifade edildi.

İNGİLTERE'YE GİTMESİ GÜNDEMDE

Sergio Ramos'un Real Madrid'le anlaşamaması halinde Premier Lig'in yolunu tutacağı yazıldı. 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi haziran ayında sona erecek ve serbest kalacak.

Sergio Ramos'un yıllık 12 milyon euroluk talebine yanaşmayan Real Madrid'de kriz büyüyor
Haber Yorumları (2)
FARK: Beni alsinlar para mara istemem. Adamlar para beyenmiyorlar acaba paraciklarina isim olarak ne diyorlar.
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HEYRO: acun nerde alsin bunuda fenere
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