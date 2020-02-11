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Sergio Ramos La Liga'da en Fazla Maça Çıkan 5. Real Madrid Oyuncusu

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, 2019-20 La Liga sezonunda Osasuna'ya karşı oynanan maçta forma giyerek 440. La Liga maçına çıktı ve Fernando Hierro'yu geçerek Real Madrid tarihinin sıralamasında 5. sıraya yükseldi.

11.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:19

'in kaptanı , 2019-20 sezonunda Osasuna'ya karşı oynanan maçta forma giyerek 440. La Liga maçına çıktı ve 'yu geçerek Real Madrid tarihinin sıralamasında 5. sıraya yükseldi.

Kaynak: Dugout

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