Sergio Ramos La Liga'da en Fazla Maça Çıkan 5. Real Madrid Oyuncusu
Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, 2019-20 La Liga sezonunda Osasuna'ya karşı oynanan maçta forma giyerek 440. La Liga maçına çıktı ve Fernando Hierro'yu geçerek Real Madrid tarihinin sıralamasında 5. sıraya yükseldi.
11.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:19
Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, 2019-20 La Liga sezonunda Osasuna'ya karşı oynanan maçta forma giyerek 440. La Liga maçına çıktı ve Fernando Hierro'yu geçerek Real Madrid tarihinin sıralamasında 5. sıraya yükseldi.
Kaynak: Dugout
HABER YORUMLARI