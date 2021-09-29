Sergen Yalçın, Vitor Pereira'dan kopya mı çekti? Birebir aynı ifadeleri kullandı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçından sonra genç futbolcuları için, "Onları genç olduğu için değil, iyi yerlere gelebilecekleri için, yetenekli oldukları için oynattık" dedi. Bu sözler Helsinki maçından sonra Pereira'nın kullandığı ifadeleri hatırlattı. Vitor Pereira Muhammed ve Arda hakkında, "Genç oldukları için değil, karakterli oldukları için oynattım" demişti. Sosyal medyada Sergen Yalçın'ın Pereira'nın toplantısından kopya çektiği şeklinde yorumlar yapıldı.
Dün akşam Ajax karşısına 11 futbolcusundan eksik çıkan Beşiktaş, gençlerine yönelmek zorunda kaldı. Serdar Saatçi, Can, ilk 11'de maça başladı, Berkay sonradan oyuna dahil oldu. Sergen Yalçın, bu futbolcuları genç oldukları için değil, yetenekli oldukları için oynattığını ifade etti. Bu sözler Vitor Pereira'nın basın toplantısında kullandığı ifadeleri hatırlattı.
"TANIDIK GELDİ"
Futbol sayfalarının paylaştığı basın toplantısındaki bu videoya Pereira'nın basın toplantısındaki ifadeleri yazıldı. Sergen Yalçın'ın gençleri mecburiyetten oynattığına dair yorumlar yapıldı.
İşte sosyal medya paylaşımları:
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