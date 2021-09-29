Sergen Yalçın, Vitor Pereira'dan kopya mı çekti? Birebir aynı ifadeleri kullandı

Dün akşam Ajax karşısına 11 futbolcusundan eksik çıkan Beşiktaş, gençlerine yönelmek zorunda kaldı. Serdar Saatçi, Can, ilk 11'de maça başladı, Berkay sonradan oyuna dahil oldu. Sergen Yalçın, bu futbolcuları genç oldukları için değil, yetenekli oldukları için oynattığını ifade etti. Bu sözler Vitor Pereira'nın basın toplantısında kullandığı ifadeleri hatırlattı.

"TANIDIK GELDİ"

Futbol sayfalarının paylaştığı basın toplantısındaki bu videoya Pereira'nın basın toplantısındaki ifadeleri yazıldı. Sergen Yalçın'ın gençleri mecburiyetten oynattığına dair yorumlar yapıldı.

İşte sosyal medya paylaşımları:

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