Sergen Yalçın, Vitor Pereira'dan kopya mı çekti? Birebir aynı ifadeleri kullandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sergen Yalçın, Vitor Pereira'dan kopya mı çekti? Birebir aynı ifadeleri kullandı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçından sonra genç futbolcuları için, "Onları genç olduğu için değil, iyi yerlere gelebilecekleri için, yetenekli oldukları için oynattık" dedi. Bu sözler Helsinki maçından sonra Pereira'nın kullandığı ifadeleri hatırlattı. Vitor Pereira Muhammed ve Arda hakkında, "Genç oldukları için değil, karakterli oldukları için oynattım" demişti. Sosyal medyada Sergen Yalçın'ın Pereira'nın toplantısından kopya çektiği şeklinde yorumlar yapıldı.

Dün akşam Ajax karşısına 11 futbolcusundan eksik çıkan Beşiktaş, gençlerine yönelmek zorunda kaldı. Serdar Saatçi, Can, ilk 11'de maça başladı, Berkay sonradan oyuna dahil oldu. Sergen Yalçın, bu futbolcuları genç oldukları için değil, yetenekli oldukları için oynattığını ifade etti. Bu sözler Vitor Pereira'nın basın toplantısında kullandığı ifadeleri hatırlattı.

"TANIDIK GELDİ"

Futbol sayfalarının paylaştığı basın toplantısındaki bu videoya Pereira'nın basın toplantısındaki ifadeleri yazıldı. Sergen Yalçın'ın gençleri mecburiyetten oynattığına dair yorumlar yapıldı.

İşte sosyal medya paylaşımları:

Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopya mı çekti? Aynı sözleri kullanınca sosyal medya karıştı

Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopya mı çekti? Aynı sözleri kullanınca sosyal medya karıştı

Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopya mı çekti? Aynı sözleri kullanınca sosyal medya karıştı

Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopya mı çekti? Aynı sözleri kullanınca sosyal medya karıştı

Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopya mı çekti? Aynı sözleri kullanınca sosyal medya karıştı

Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopya mı çekti? Aynı sözleri kullanınca sosyal medya karıştı

Sergen Yalçın, Vitor Pereira'dan kopya mı çekti? Birebir aynı ifadeleri kullandı
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Balotelli, Adana'daki düğünde çiftetelli oynadı! Başkan'la karşılıklı döktürdü

Balotelli, Adana'daki düğünde çiftetelli oynadı! Başkan'la karşılıklı döktürdü

 Süper Lig'de zirve alev aldı, sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları

Süper Lig'de zirve alev aldı, sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
tövbekar 34:sergenin basarisiz sonuclar gelirse cogalirsa o vakit cikar gercek yüzü ortaya
Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Binali Yıldırım
Magazin Mehmet Topal Ezgi Mola Oğuzhan Koç Amelia Hamlin
Spor Mario Balotelli Tunç Soyer Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Sergen Yalçın Yemek Tarifleri Memduh Büyükkılıç Hava Durumu Zafer Kurugöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sergen Yalçın, Vitor Pereira'dan kopya mı çekti? Birebir aynı ifadeleri kullandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 14:13:06. #1.11#