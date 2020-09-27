Sergen Yalçın, Umut Nayir ve Jeremain Lens'i kadro dışı bıraktıklarını söyledi
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Sergen Yalçın, Umut Nayir ve Jeremain Lens'i kadro dışı bıraktıklarını söyledi

27.09.2020 15:51 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Konyaspor maçı öncesinde konuşan başarılı teknik adam 2 ismi kadro dışı bıraktıklarını söyledi ve "Umut Nayir ve Lens'i artık kadromuzda düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Jeremain Lens ve Umut Nayir'ın kadro dışı kaldığını açıkladı.

Konyaspor maçı kadrosuna almadığı oyuncular için soru yöneltilen Sergen Yalçın, "Lens'i devam ederken, yabancı kontenjan durumundan dolayı dışarıda bıraktık. Lens ve Umut Nayir'ı artık kadromuzda düşünmüyoruz. Ya başka takım bakacaklar ya da dışarıda kalacaklar." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH KİMSE KARANTİNA SÜRECİ YAŞAMAZ"

Koronavirüsü ve karantina sürecini atlattıktan sonra tekrar takımın başına da dönen genç hoca, "Arayan, soran, destek veren herkese teşekkürler. 2 haftalık bir karantina süreci oldu. Uzak kalmak zor, biraz olayın dışında kalıyorsun. Murat hoca çok tecrübeli, bu süreci çok iyi yönetti, bu vesileyle teşekkürler. Tekrar döndük, başladık, inşallah bundan sonra kimse bunu yaşamaz." dedi.

Sergen Yalçın, Umut Nayir ve Jeremain Lens'i kadro dışı bıraktıklarını söyledi
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