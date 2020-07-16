Sergen Yalçın, sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Victor Ruiz hakkında konuştu. Fenerbahçe derbisine eldeki en iyi kadroyla çıkmak için hazırlıklarını sürdüren teknik adam, Ruiz'in girişi sonrasında "Giden gider, kalan sağlar bizimdir" yorumunu yaptı.

Hafta sonunda Fenerbahçe'yle kritik bir derbiye çıkacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz'in gidişini çok fazla problem etmedi.

Ligin bitimine 2 hafta kala takımdan ayrılan Ruiz'in yokluğunu "Giden gider, kalan sağlar bizimdir" şeklinde yorumlayan Yalçın, kadrodaki isimlerin de Ruiz'in gidişine odaklanmamasını ve derbiyi düşünmesini istiyor.

Bu bölgede elinde Vida, Roco ve Erdoğan'ı bulunduran 47 yaşındaki teknik adam, gerekli gördüğü durumda Necip'i de stoperde oynatabilir.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAK

Beşiktaş'ta İspanyol stoper Victor Ruiz'in Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki ödemelerini almadığı gerekçesiyle kulübe ihtar çekip ardından sözleşmesini feshetmesi sonrası siyah-beyazlı kulüp hukuki yollara başvurulacağını açıkladı.

GÖZLER BURAK'TA

Dün yapılan antrenmanda bireysel çalışan ve ardından düz koşu yapan Burak Yılmaz'la ilgili olarak sağlık ekibiyle görüşen Sergen Yalçın, golcü futbolcunun durumuyla ilgili bilgi aldı. Tedavisi hızlandırılmış şekilde ilerleyen Burak Yılmaz'ın derbide takımı yalnız bırakmak istemediği ve forma giymek için tüm şartları zorlamak istediği öğrenildi.

Bu oyuncunun dışında ağrıları azalan ve dün takımla birlikte çalışan Boateng'in de Fenerbahçe karşısında forma giyebilecek olması, yüzleri güldürdü. Bugün yapılacak olan antrenmanla birlikte hazırlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, tüm takımı derbiye motive etmek için çalışıyor.