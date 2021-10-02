Sergen Yalçın, Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart pozisyonunun iç yüzünü anlattı - Haberler Spor
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Sergen Yalçın, Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart pozisyonunun iç yüzünü anlattı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın Sivasspor'u yendiği karşılaşmada kırmızı kart gören Sergen Yalçın'ın neden kırmızı kart gördüğü tartışma konusu oldu. Deneyimli hocanın sahaya girerek topa vurduğu için oyundan atıldığı belirtilirken, bir kesim de küfür ettiği için ihraç edildiğini savundu. Karşılaşmanın ardından konuşan Sergen Yalçın, "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu" ifadesini kullanarak topa vurduğu için kırmızı kart gördüğünü söyledi.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada kırmızı kart gören Sergen Yalçın'ın oyundan atılma sebebi tartışma konusu oldu.

"YAPTIĞIM HAREKETTEN KIRMIZI KART YEMEM DOĞRUYDU"

Küfür ettiği için oyundan atıldığı iddialarına Sergen Yalçın son noktayı koydu. Deneyimli hoca, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu" dedi.

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Sergen Yalçın, Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart pozisyonunun iç yüzünü anlattı
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Ali Gülhan
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