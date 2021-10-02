Sergen Yalçın, Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart pozisyonunun iç yüzünü anlattı

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada kırmızı kart gören Sergen Yalçın'ın oyundan atılma sebebi tartışma konusu oldu.

"YAPTIĞIM HAREKETTEN KIRMIZI KART YEMEM DOĞRUYDU"

Küfür ettiği için oyundan atıldığı iddialarına Sergen Yalçın son noktayı koydu. Deneyimli hoca, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu" dedi.

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