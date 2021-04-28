Sergen Yalçın, sıradaki rakibe gözdağı verdi: Cumartesi günü sahada görüşürüz, konuşmaya benzemez bu işler

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rize maçının ardından çok sert açıklamalar yaptı. Yalçın, "Maşallah herkes kaybetmemizi bekliyor. Rakiplerimizin maçı yok mu! Hatayspor'u aradık. Maçı bir gün ileri alalım dedik. Dinlenme süremiz yok, oyuncu sağlığından ve insan sağlığından bahsediyoruz. Hatayspor hocası, bakıyorum kendi galibiyetinin sevincini yaşamaktansa cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili konuşuyor. Göreceğiz cumartesi günü ne olacağını. Konuşmakla olmuyor" dedi.

Siyah-Beyazlı takımın hocası Sergen Yalçın, Rize maçının ardından şampiyonluk yarışındaki rakipler, TFF'yi ve Hatay'ı çok sert şekilde hedefine aldı.

Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şunlar:

"UYGUN GELİNCE ÇIKIŞ YAKALADILAR"

Çok zor bir maç. Rize deplasmanları her zaman zordur. Rize, Bülent Hoca (Uygun) geldikten sonra ciddi bir çıkış yakaladılar. Yetenekli oyuncuları var. Her zaman skor yapacak oyuncu grubu var

"İNANMAK İSTEMEDİĞİMİZ ŞEYLER OLUYOR"

Rize deplasmanına geliyorsunuz. Maşallah bütün herkes kaybetmemizi bekliyor. Algı. 'Beşiktaş şurada kaybeder, burada kaybeder' deniliyor. Rakiplerimizin maçları yok mu? Bir konuşma oluyor. İnanmak istemediğimiz işler oluyor. Konuşmak istediğim çok farklı şeyler oluyor. 4 hafta kaldı. 4 hafta bitsin hepsini açık açık konuşacağım. O zaman konuşacağım. Bir çok cezalımız var. O var bu var. Kimse bizim üzerimizden bir hesap yapmasın.

"BİZİM RAKİPLERLE İŞİMİZ YOK"

Bizim rakiplerle işimiz yok. Oyuncularım kazanmak için her şeyi yapıyorlar. Mücadele ediyorlar. Eksiklerimiz var. Kenardan oyuna alacağımız oyuncu yok. 3 oyuncumuz var. Onları alıyoruz. Kaç maçtır 5 oyuncu değiştirme hakkını da kullanamıyoruz. Oyuncularım aslan gibi oynuyorlar ve kazanıyorlar. Aldığımız oyuncular bu sene karakterli ve yürekli çıktılar

"BİZ KİME KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ"

Son olarak Hatayspor'u aradık. Maçı bir gün ileri alalım dedik. Dinlenme süremiz yok, oyuncu sağlığından ve insan sağlığından bahsediyoruz. Demek ki yalandan bahsediyoruz. Herkes başarıya giden yolda bir şeyler peşinde. Hatayspor 1 gün sonra oynasa ne olacak? Şampiyonluk iddiası mı var, küme düşme durumu mu var? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üç gün sonraya maç yazmışlar. Nasıl böyle bir program yapıyorsunuz? Koca Beşiktaş camiası. Böyle bir hesap yapılır mı? Bunu anlayamıyoruz. Biz kime karşı mücadele ediyoruz?

"HATAY HOCASIYLA GÖRÜŞECEĞİZ"

Maç bitiyor Hatayspor hocası, bakıyorum kendi galibiyetinin sevincini yaşamaktansa Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili konuşuyor. Göreceğiz Cumartesi günü ne olacağını. Konuşmakla olumuyor.

"MENSAH'IN POZİSYONU FAUL"

Mensah'ın pozisyonu yüzde yüz faul. Larin'in pozisyonuna herkes penaltı diyor. Bekliyoruz hakem versin. Biz kimlerle mücadele ediyoruz? Sahada zaten mücadele ediyoruz. Sahada kimseden korkumuz yok. Kim gelirse gelsin. Ama sahada mücadele edelim."