Sergen Yalçın: Şampiyonluğa inanmayan İzmir uçağına binmesin
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Sergen Yalçın: Şampiyonluğa inanmayan İzmir uçağına binmesin

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Beşiktaş'ın sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 kaybettiği maç sonrası futbolcular adeta yıkıldı. Soyunma odasında talebelerini motive etmek için sert bir konuşma yapan Sergen Yalçın, "Şampiyonluğa inanmayan İzmir uçağına binmesin" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'de son haftaya girilirken kritik bir puan kaybıyla Galatasaray'ı da zirveye ortak etti. Siyah-beyazlılarda kaybedilen Fatih Karagümrük maçı sonrası soyunma odasında Sergen Yalçın rüzgarı esti.

İNANMAYAN İZMİR'E GELMESİN

A Spor'un haberine göre Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük'e 2-1 kaybettikleri maç sonrası soyunma odasında futbolculara, "Taraftarın size olan sevgisini görün, şampiyonluğa inanmayan İzmir uçağına binmesin" dedi.

Sergen Yalçın: Şampiyonluğa inanmayan İzmir uçağına binmesin
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