Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? İşte detaylar - Haberler Spor
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Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? İşte detaylar

Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? İşte detaylar
Haberler.com - Haberler | Spor

Siyah-Beyazlılar, Sergen Yalçın'a tazminat ödemeyesi yapmayacak. Boş mukaveleye imza atan ve bu sezon 12 milyon lira kazanan Sergen Yalçın'ın yönetimden hiçbir talebi olmadı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen bitti. 5-0'lık Dortmund yenilgisi çifte kupalı hikaye, bu sezon acı şekilde son buldu.

Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? işte detaylar

MAAŞI 24 MİLYON LİRA

Bir yıllık sözleşmeye imza atan Sergen Yalçın'ın maaşı 24 milyon lira. Bu paranın yarısını kazanan şampiyon hocaya tazminat ödemesi yapılmayacak.

Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? işte detaylar

TALEBİ YOK

Bonus maddeleriyle 36 milyon liraya kadar çıkan sözleşmede Yalçın'ın herhangi bir talebi olmadı. Sergen Yalçın ve yönetim, helalleşerek yollarını ayırdı.

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