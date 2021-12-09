Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? İşte detaylar
Siyah-Beyazlılar, Sergen Yalçın'a tazminat ödemeyesi yapmayacak. Boş mukaveleye imza atan ve bu sezon 12 milyon lira kazanan Sergen Yalçın'ın yönetimden hiçbir talebi olmadı.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen bitti. 5-0'lık Dortmund yenilgisi çifte kupalı hikaye, bu sezon acı şekilde son buldu.
MAAŞI 24 MİLYON LİRA
Bir yıllık sözleşmeye imza atan Sergen Yalçın'ın maaşı 24 milyon lira. Bu paranın yarısını kazanan şampiyon hocaya tazminat ödemesi yapılmayacak.
TALEBİ YOK
Bonus maddeleriyle 36 milyon liraya kadar çıkan sözleşmede Yalçın'ın herhangi bir talebi olmadı. Sergen Yalçın ve yönetim, helalleşerek yollarını ayırdı.
??Beşiktaş Teknik Direktörü #SergenYalçın görevinden istifa etti— Haberler (@Haberler) December 9, 2021
Sizce, #Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü kim olmalı?
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