Sergen Yalçın, Konyaspor galibiyeti sonrası oyuncularını tek tek tebrik etti

Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor'u konuk eden ve 21. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Beşiktaş, Rosier'in 81. dakikadaki golüyle 1-0 kazanırken, Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından oyuncularını tek tek tebrik etti.

Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor karşısında uzatma dakikalarıyla birlikte 70 dakikadan fazla 10 kişi oynayan ve 81. dakikada Rosier'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Beşiktaş, puanını 48'e yükseltirken zirveye de ortak oldu.

Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte büyük sevinç yaşayan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın da sahaya girerek oyuncularına tek tek sarıldı ve hepsini tebrik etti.

ROSIER'NİN İLK GOLÜ

Konyaspor karşısında 1 kişi eksik oynamasına karşın rakip kalede birçok pozisyon bulan siyah-beyazlılar, aradığı golü 81. dakikada Rosier'in ayağından buldu. Atiba'nın pasında ceza sahası içine giren Fransız futbolcu çaprazdan düzgün bir vuruş yaparak takımını göne geçiren isim olurken, bu gol aynı zamanda Rosier'in kariyerinde lig maçlarında attığı ilk gol oldu.

Sezon başında kiralık olarak siyah-beyazlı takıma gelen ve bugüne kadar kariyerinde gol sevinci yaşamamış olan Rosier, ilk gol sevincini Türkiye Kupası mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu karşısında yaşamıştı. Konyaspor önünde etkili bir performans ortaya koyan Rosier, 81. dakikada attığı golle, ilk kez bir lig maçında golle tanışmış oldu. Rosier daha önce Dijon'la Fransa Ligue 1 ve Sporting Lizbon'la da Portekiz Ligi'nde mücadele etmişti.

VIDA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA CEZALI

Mücadelenin son dakikalarında rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gören Domagoj Vida cezalı duruma düştü. Hırvat futbolcu, önümüzdeki hafta Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu sezon ligin 3. haftasında oynanan Konyaspor, 6. haftadaki Denizlispor ve 13. haftadaki BB Erzurumspor karşılaşmalarında sarı kart gören yıldız stoper, bu maçta gördüğü sarı kartla ligde oynanacak olan Gençlerbirliği karşılaşmasında cezalı duruma düştü.