Sergen Yalçın, kendisini eleştiren Tümer Metin'e ateş püskürdü: Kapasitesi yetmez
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Sergen Yalçın, kendisini eleştiren Tümer Metin'e ateş püskürdü: Kapasitesi yetmez

17.11.2020 21:29 | Son Güncelleme: 17.11.2020 22:03

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, eski takım arkadaşı Tümer Metin'e "Efsane kontenjanından Beşiktaş'a hoca oldu. Artık Beşiktaş'ta liyakat bitmiş" sözlerine tepki gösterdi ve "Tümer buna karar verebilecek kapasitede mi? Hiç teknik direktörlük yapmış mı, bir takımı çalıştırmış mı? Çalıştırmamış" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, konuk olduğu "Az Önce Konuştum" programında eski takım arkadaşı Tümer Metin'in kendisiyle hakkında "Efsane kontenjanından Beşiktaş'a hoca oldu. Artık Beşiktaş'ta liyakat bitmiş" sözlerine adeta ateş püskürdü.

Yalçın, "Beşiktaş'ta tek efsane ben değilim. Benim bir sürü takım arkadaşım var. Onlar da hoca olabilirdi buraya. Öyle bir şey varsa herkes buraya hoca olabilir. Tümer Metin'in sözlerini bana akşam söylediler. Ben önce inanmadım. 'Tümer böyle laflar kullanmaz' dedim. Takım arkadaşım ve sürekli konuştuğum biri. 'Tümer bu cümleleri kullanacak kadar düşürmez işi' dedim. Bu işte kimin yeterli olup olmadığına kim karar veriyor? Tümer buna karar verebilecek kapasitede mi? Hiç teknik direktörlük yapmış mı, bir takımı çalıştırmış mı? Çalıştırmamış o yüzden bu konular hassas konular" dedi.

"TÜMER'E HİÇ YAKIŞTIRAMADIM"

Tümer Metin'in kendisini itibarsızlaştırmaya çalıştırdığını belirten tecrübeli teknik adam, "Bu eleştiri değil, itibarsızlaştırma. Böyle eleştiri olmaz. Bunlara gerek yok. Biz birlikte şampiyonluklar kazandık. Kupalar kazandık Tümer'le. Sen beni eleştirebilirsin, hamleleri yanlış yaptı diyebilirsin. Ama 'Efsane olduğu için geldi' diyemezsin. O zaman da ben sana 'Benim çalıştırdığım kulüplere dön de bir bak, takımları nerede almışım, nerede bırakmışım' derim. Buralara gelmek için çok çalıştım. O yüzden bu açıklamaları Tümer'e hiç yakıştıramadım" diye konuştu.

Sergen Yalçın, kendisini eleştiren Tümer Metin'e ateş püskürdü: Kapasitesi yetmez
Haber Yorumları (6)
KARTAL: Tümer dediğin kim hoca. Bunun gibileride adam yerine koyup televizyona çıkarıyorlar. adam olsa askerlik yapmamak için yunanistana transfer yapıp Yunanistana sığınırmıydı.
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EFEDAYI: Sergen sonuna kadar haklı . Devlet kontenjanından TRT''de yorumculuk yapan birisi böyle ahkam kesemez .
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TURK: Sergen hakli. Genç yaşında başarılı bir hoca oldu çalıştırdığı takımlarda. Futbolculuk kalitesine ve yeteneğine zaten hiç kimse yaklasamaz. Evet futbolculuk döneminde saha dışı disiplinsiz yaşamı vardı doğru ama sahada kalitesini klasini konustururdu. Teknik direktörlük döneminde ise gayet disiplinli ve iyi bir hoca. Besiktas a hoca olmayı hak ederek geldi buna kimse laf edemez. Biraz zaman verilmeli tabi ki. Takım yenilendi değişiklik çok zaten futboldan soguduk genel olarak. Zor bir dönemde geldi şansına. Ama başarılı olacaktır
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