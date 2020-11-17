Sergen Yalçın, kendisini eleştiren Tümer Metin'e ateş püskürdü: Kapasitesi yetmez

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, eski takım arkadaşı Tümer Metin'e "Efsane kontenjanından Beşiktaş'a hoca oldu. Artık Beşiktaş'ta liyakat bitmiş" sözlerine tepki gösterdi ve "Tümer buna karar verebilecek kapasitede mi? Hiç teknik direktörlük yapmış mı, bir takımı çalıştırmış mı? Çalıştırmamış" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, konuk olduğu "Az Önce Konuştum" programında eski takım arkadaşı Tümer Metin'in kendisiyle hakkında "Efsane kontenjanından Beşiktaş'a hoca oldu. Artık Beşiktaş'ta liyakat bitmiş" sözlerine adeta ateş püskürdü.

Yalçın, "Beşiktaş'ta tek efsane ben değilim. Benim bir sürü takım arkadaşım var. Onlar da hoca olabilirdi buraya. Öyle bir şey varsa herkes buraya hoca olabilir. Tümer Metin'in sözlerini bana akşam söylediler. Ben önce inanmadım. 'Tümer böyle laflar kullanmaz' dedim. Takım arkadaşım ve sürekli konuştuğum biri. 'Tümer bu cümleleri kullanacak kadar düşürmez işi' dedim. Bu işte kimin yeterli olup olmadığına kim karar veriyor? Tümer buna karar verebilecek kapasitede mi? Hiç teknik direktörlük yapmış mı, bir takımı çalıştırmış mı? Çalıştırmamış o yüzden bu konular hassas konular" dedi.

"TÜMER'E HİÇ YAKIŞTIRAMADIM"

Tümer Metin'in kendisini itibarsızlaştırmaya çalıştırdığını belirten tecrübeli teknik adam, "Bu eleştiri değil, itibarsızlaştırma. Böyle eleştiri olmaz. Bunlara gerek yok. Biz birlikte şampiyonluklar kazandık. Kupalar kazandık Tümer'le. Sen beni eleştirebilirsin, hamleleri yanlış yaptı diyebilirsin. Ama 'Efsane olduğu için geldi' diyemezsin. O zaman da ben sana 'Benim çalıştırdığım kulüplere dön de bir bak, takımları nerede almışım, nerede bırakmışım' derim. Buralara gelmek için çok çalıştım. O yüzden bu açıklamaları Tümer'e hiç yakıştıramadım" diye konuştu.