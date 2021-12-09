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Sergen Yalçın istifa etti mi?

Sergen Yalçın istifa etti mi?
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Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki peş peşe kötü sonuçlar Beşiktaş'ı salladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetime istifasını sunduğu ileri sürüldü. Gelişme sonrası Sergen Yalçın istifa etti mi, merak edildi.

Giresunspor'a 4-0 kaybedilen maç sonrası bırakma kararı alan ancak daha sonra göreve devam eden 49 yaşındaki teknik adam B.Dortmund maçının ardından kararını verdi. Fanatik'in haberine göre; geçen sezon şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, bugün yönetime istifasını sunacak. Sergen Yalçın istifa etti mi?

SERGEN YALÇIN İSTİFA ETTİ Mİ?

Beşiktaş yönetiminin ikinci kez istifasını sunacak Yalçın'ın talebini bu kez kabul edeceği aktarıldı. Siyah-Beyazlı taraftarlar da Yalçın'dan desteğini çekti. Bugün ayrılık açıklamasının gelmesi bekleniyor.

6 MAÇTA 0 ÇEKTİ

Pjanic, Batshuayi gibi transferlerle Şampiyonlar Ligi'ne gruptan çıkma hedefiyle katılan Siyah-Beyazlılar kabus senaryosunu yaşadı. Kara Kartal, Devler Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kaybetti.

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