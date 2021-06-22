Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmesinde detaylar belli oldu! Yıllık 22 milyon TL kazanacak

Beşiktaş, Sergen Yalçın'la uzun süren görüşmelerin ardından anlaşma sağladı. Başarılı hocanın sözleşme detayları da belli oldu. Buna göre Yalçın, 1 yıllık sözleşme imzaladı ve senelik 22 milyon TL kazanacak. Süper Kupa, yeni sezonda şampiyonluk ve kupa alınması durumunda toplamda 36 milyon TL kazanacak.