Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmesinde detaylar belli oldu! Yıllık 22 milyon TL kazanacak
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Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmesinde detaylar belli oldu! Yıllık 22 milyon TL kazanacak

Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmesinde detaylar belli oldu! Yıllık 22 milyon TL kazanacak
Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş, Sergen Yalçın'la uzun süren görüşmelerin ardından anlaşma sağladı. Başarılı hocanın sözleşme detayları da belli oldu. Buna göre Yalçın, 1 yıllık sözleşme imzaladı ve senelik 22 milyon TL kazanacak. Süper Kupa, yeni sezonda şampiyonluk ve kupa alınması durumunda toplamda 36 milyon TL kazanacak.

Beşiktaş, yılan hikayesine dönen Sergen Yalçın konusuna son noktayı koydu. Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ, Yalçın'la yapılan son görüşmenin ardından hocaya imzayı attırdı. Başarılı hocanın sözleşme detayları da belli oldu.

ANLAŞMA 1 YILLIK

Fanatik'in haberine göre; Sergen Yalçın'ı yeniden takımın başına getiren Beşiktaş, başarılı hoca ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıllık 22 milyon TL kazanacak olan Sergen Yalçın, Süper kupa yeni sezon şampiyonluk ve kupa alınması halinde toplamda 36 milyon TL kazanmış olacak. Beşiktaş'ın mayıs ayında yapılacak seçimi nedeniyle anlaşmanın 1 yıllık yapıldığı öğrenildi.

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