Sergen Yalçın'ın transfer listesi açığa çıktı! Diego Costa'yı takımda görmeyi çok istiyor
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Sergen Yalçın'ın transfer listesi açığa çıktı! Diego Costa'yı takımda görmeyi çok istiyor

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Beşiktaş, Sergen Yalçın'la yeni sözleşme konusunda mutlu sona ulaştı. Yeni sezonda siyah-beyazlılarla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek deneyimli hoca, istediği futbolcuları yönetime iletti. Sergen Yalçın'ın transfer listesinde Diego Costa, Marko Arnautovic, Salih Uçan ve Kaan Ayhan yer alıyor.

Beşiktaş uzun uğraşlar sonucunda Sergen Yalçın'la anlaşmaya vardı. 1 yıl daha siyah-beyazlıların başında olacak deneyimli hoca, transfer edilmesini istediği futbolcuları yönetime iletti.

KAAN AYHAN İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Galatasaray'da Fatih Terim'in de çok istediği Kaan Ayhan için iki kulüp de resmi girişimlere başladı. İtalyan gazeteci Nico Schira'nın iddiasına göre Beşiktaş, Galatasaray'ın da ilgilendiği Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo'ya görüşme teklif etti. Habere göre Beşiktaş yönetimi kısa süre içinde Sassuolo ile görüşmelere başlayacak.

SALİH UÇAN'LA ANLAŞMA TAMAM

Beşiktaş'ın resmiyet kazandırmak istediği bir diğer transfer Salih Uçan. Emre Kocadağ, Salih'le prensip anlaşmasına vardıklarını açıklamıştı. Sergen Yalçın'la anlaşma konusuna öncelik veren yönetim, Yalçın'ın da isteğiyle tüm transferleri ona bırakacak. O transferlerden biri de Salih Uçan'dı ve mutlu sona ulaşıldı.

DİEGO COSTA OLMAZSA HEDEFTE ARNAUTOVIC VAR

Posta'da yer alan habere göre; Yalçın'ın forvet için resmi görüşme yapılan Diego Costa'yı çok istediği iddia ediliyor. Geçtiğimiz dönemde Balotelli'yi veto eden ancak Hulk'u çok isteyen Yalçın, güçlü ve inatçı forvet tipinin kadrosuna katılmasını talpe ediyor. Diego Costa'nın mali şartlarının kulübe uymaması durumunda şu anda EURO 2020'de İsviçre forması giyen Marko Arnautovic hedefe alınacak. Arnautovic Çin'de Shanghai Port forması giyiyor.

Sergen Yalçın'ın transfer listesi açığa çıktı! Diego Costa'yı takımda görmeyi çok istiyor
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