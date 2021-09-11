Sergen Yalçın'ın 'Sen kimsin Bloomberg?' diye hedef aldığı Uilenberg'den cevap: Yanlış anlaşıldım - Haberler Spor
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Sergen Yalçın'ın "Sen kimsin Bloomberg?" diye hedef aldığı Uilenberg'den cevap: Yanlış anlaşıldım

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UEFA Hakem Kuru Üyesi ve TFF Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın'ın, "Sen kimsin Bloomberg? Vasfın ne? Beşiktaş'ın hocasını hedef gösteriyorsun eğitimde" sözlerine cevap verdi. Uilenberg, "Cevabımın maksadının dışında algılanmış olmasını derin üzüntü ile takip ettim. Hedef gösterme yaklaşımım asla olmamıştır" dedi.

Jaap Uilenberg, TSYD'de gerçekleştirilen seminerde yeni sezonda değişen kuralları anlatırken Sergen Yalçın üstünden örnek vermişti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Jaap Uilenberg'in kendisini hedef gösterdiğini ifade etmişti.

Sergen Yalçın'ın 'Sen kimsin Bloomberg' diye hedef aldığı Uilenberg'den cevap geldi. Yanlış anlaşıldım

"GÖREVİNE SON VERSİNLER"

Sergen Yalçın Candaş Tolga Işık'ın programında, "Bloomberg midir, bilmiyorum. Sen kimsin? Senin vasfın ne? Beşiktaş'ın hocasını hedef gösteriyorsun eğitimde bir de. Derhal görevine son verilmelidir. Yoksa biz haddini bildiririz" demişti.

"DERİNDEN ÜZDÜ"

Jaap Uilenberg, gazeteci Taner Karaman'a bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Uilenberg, "Sergen Yalçın'ın yapmış olduğu 'Dördüncü hakem bana el kol hareketi yapma dedi' söylemi ile ilgili verdiğim cevabın maksadının dışında algılanmış olmasını derin bir üzüntü ile takip ettim" dedi.

"BÖYLE BİR YAKLAŞIMIM OLAMAZ"

Uilenberg sözlerini şöyle tamamladı: Türkiye'de uzun süredir MHK Eğitim Danışmanlığı görevini yürütüyorum ve kamuoyunun da bildiği üzere hiçbir dönemde bir kulübü ya da teknik direktörü 'hedef gösterme' gibi bir yaklaşımım asla olmamıştır ve olamaz.

Sergen Yalçın'ın
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Haber: Sergen Yalçın'ın 'Sen kimsin Bloomberg?' diye hedef aldığı Uilenberg'den cevap: Yanlış anlaşıldım - Haberler Spor
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