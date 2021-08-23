Sergen Yalçın'ın "Keşke gitmeseydi" dediği Elneny'i Fenerbahçe kadrosuna katmaya hazırlanıyor
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Sergen Yalçın'ın "Keşke gitmeseydi" dediği Elneny'i Fenerbahçe kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Sergen Yalçın'ın 'Keşke gitmeseydi' dediği Elneny'i Fenerbahçe kadrosuna katmaya hazırlanıyor
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Fenerbahçe kısa süre içinde peş peşe transferleri açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Arsenal'den Sead Kolasinac'la anlaşmasının ardından Beşiktaş forması da giyen Mohamed Elneny için harekete geçti. Yıldız futbolcu için Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Keşke gitmese dediğim tek oyuncu Mohamed Elneny" açıklamasını yapmıştı.

Kısa süre içinde takıma takviyeleri yapıp transfer sezonunu kapamak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler, Arsenal'den Mohamed Elneny'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

FENERBAHÇE, UYGUN BİR BONSERVİS KARŞILIĞINDA TRANSFERİ TAMAMLAMAK İSTİYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mohamed Elneny için de devreye girdi ve Arsenal ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirdi. Ozan Tufan'ın ayrılığı sonrası orta sahaya da takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mısırlı yıldızı uygun bir bonservis karşılığında transfer etmek istiyor.

SERGEN YALÇIN, ELNENY'NİN TAKIMDAN AYRILMASINA ÜZÜLMÜŞTÜ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2019-20 sezonunda siyah-beyazlılarda forma giyen Mısırlı yıldız için geçtiğimiz sezon başında yaptığı açıklamada "Keşke gitmese dediğim tek oyuncu Mohamed Elneny" açıklamasını yapmıştı.

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Sergen Yalçın'ın "Keşke gitmeseydi" dediği Elneny'i Fenerbahçe kadrosuna katmaya hazırlanıyor - Haberler Spor
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