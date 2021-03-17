Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçında top sektirmesi, taraftarların büyük beğenisini kazandı
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Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçında top sektirmesi, taraftarların büyük beğenisini kazandı

17.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:32

Beşiktaş'ın uzatmalar sonunda Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldiği maça siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın damga vurdu. Bir pozisyonda taca çıkan topu yakalayıp ayağında sektiren başarılı çalıştırıcının bu hareketi, siyah-beyazlı taraftarların büyük beğenisini kazandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup ettikleri Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde futbolculuk döneminden esintiler sundu.

Bir pozisyonda taca çıkan topa müdahale eden ve ayağında sektiren başarılı teknik adam, futbolculuğundaki yeteneğinden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçında top sektirmesi, taraftarların büyük beğenisini kazandı

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu görüntüler, siyah-beyazlı taraftarların büyük beğenisini kazandı.

Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçında top sektirmesi, taraftarların büyük beğenisini kazandı

"DERBİDE KAZANMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Medipol Başakşehir maçının ardından pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuşan Sergen Yalçın, "Derbi çok zor olacak. İki tarafın da içinde bulunduğu durum ve ligin devamı açısından, bizim de ligin devamına nasıl bakacağımız açısından önemli bir maç. 5 günlük bir süremiz var. Oyuncuları dinlendirip oyun planını hazırlayacağız ve kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız pazar günü" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçında top sektirmesi, taraftarların büyük beğenisini kazandı
Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçında top sektirmesi, taraftarların büyük beğenisini kazandı
Haber Yorumları (4)
TERİMİN YOLUNDA: Bir gs li olarak bizde iki şampiyonluk yaşamış sergeni iyi takitk ve oyuna hüküm vermesinden kutluyorum
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METİN: bu sergen terimide geçer
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VATANSEVER: TÜRK FUTBOLUNUN EN YETENEKLİSİ
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