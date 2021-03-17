Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçında top sektirmesi, taraftarların büyük beğenisini kazandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup ettikleri Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde futbolculuk döneminden esintiler sundu.

Bir pozisyonda taca çıkan topa müdahale eden ve ayağında sektiren başarılı teknik adam, futbolculuğundaki yeteneğinden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu görüntüler, siyah-beyazlı taraftarların büyük beğenisini kazandı.

"DERBİDE KAZANMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Medipol Başakşehir maçının ardından pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuşan Sergen Yalçın, "Derbi çok zor olacak. İki tarafın da içinde bulunduğu durum ve ligin devamı açısından, bizim de ligin devamına nasıl bakacağımız açısından önemli bir maç. 5 günlük bir süremiz var. Oyuncuları dinlendirip oyun planını hazırlayacağız ve kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız pazar günü" ifadelerini kullandı.