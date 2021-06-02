Sergen Yalçın'ın yerine Slaven Bilic ve Rıza Çalımbay düşünülüyor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın halen sözleşme imzalamaması, yönetim ve hoca arasındaki soğukluk olduğu iddialarını güçlendiriyor. Sezon başında takımda işler kötü giderken Rıza Çalımbay ve Bilic'e teklif götürülmesi, Yalçın'la olan iletişimi kötü etkiledi. Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde, "İşler kötü giderken arkamızdan görüşülenleri de biliyoruz" demişti. Düşük bir ihtimal de olsa Sergen Yalçın ayrılırsa koltuğuna Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak.

Sergen Yalçın'la yeni mukavele konusunda bir adım atılmaması, taraftarların endişelenmesine neden oldu. Siyah-Beyazlı taraftarlar, Sergen Yalçın'ı şu anda el üstünde tutuyor. Yalçın yerine kesinlikle başka bir hoca düşünülmüyor. Ahmet Nur Çebi ve yönetimi de hoca ile devam etmek istiyor ancak sezon başında yaşananlar, soğuk rüzgarların esmesini sağlıyor.

"ARKAMIZDAN GÖRÜŞTÜLER"

Sergen Yalçın A Spor'a verdiği röportajda, "İşler kötü giderken arkamızdan başkalarıyla görüştüler" ifadelerini kullanmıştı. Yalçın'ın bu söylemi, yönetimle arasındaki krizi de doğrulamış oldu. Beşiktaş'ın, sezon başında Bilic ve Rıza Çalımbay'a teklif götürdüğü öğrenildi. Ancak takım toparlanınca Yalçın'ın da yeri sağlamlaştı. Çifte kupa da hocanın adeta teminatı oldu. Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın ile sözleşme imzalayamazsa, asıl sorunu taraftarıyla yaşayacak.

HER İHTİMALE KARŞI BEKLETİLİYOR

Yönetim, düşük bir ihtimal de olsa Sergen Yalçın'ı ikna edemezse Rıza Çalımbay ve Bilic alternatiflerini de değerlendiriyor. Yalçın ve ekibinin olası ayrılığı halinde Çalımbay veya Bilic gelecek.