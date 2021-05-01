Sergen Yalçın'ı kızdırmayacaktınız! Geçen hafta dediğinin fazlasını yaptı

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'la karşılaşıyor. Maça fırtına gibi başlayan siyah-beyazlılar art arda goller buldu ve ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz hafta Rize maçından sonra söylediği, "Cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da göreceğiz cumartesi ne olacağını. Konuşmayla olmuyor o işler. Göreceğiz ne olacağını" sözlerini Beşiktaşlı futbolcular sahaya koyduğu futbolla haklı çıkardı.