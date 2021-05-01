Sergen Yalçın'ı kızdırmayacaktınız! Geçen hafta dediğinin fazlasını yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sergen Yalçın'ı kızdırmayacaktınız! Geçen hafta dediğinin fazlasını yaptı

Sergen Yalçın'ı kızdırmayacaktınız! Geçen hafta dediğinin fazlasını yaptı
Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'la karşılaşıyor. Maça fırtına gibi başlayan siyah-beyazlılar art arda goller buldu ve ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz hafta Rize maçından sonra söylediği, "Cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da göreceğiz cumartesi ne olacağını. Konuşmayla olmuyor o işler. Göreceğiz ne olacağını" sözlerini Beşiktaşlı futbolcular sahaya koyduğu futbolla haklı çıkardı.

Beşiktaş şampiyonluk yolunda en kritik maçlarından biri olan Hatayspor karşılaşmasında adeta tarih yazıyor. Siyah-beyazlılar ortaya koyduğu futbolla Hatay'a nefes aldırmadı. İlk yarıyı 5-0 önde kapatan Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz hafta söylediği sözler gerçek oldu.

"GÖRECEĞİZ CUMARTESİ NE OLACAĞINI"

Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçından sonra, "Maç bitiyor Hatay'ın hocası kendi maçının mutluluğunu yaşamadan bizim maçla ilgili açıklama yapıyor. Cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da göreceğiz cumartesi ne olacağını. Konuşmayla olmuyor o işler. Göreceğiz ne olacağını" ifadelerini kullanmıştı. Siyah-beyazlı futbolcular sahada hocalarının bu sözlerini gerçekleştirdi ve Hatay'a futbol dersi verdi.

Sergen Yalçın'ın 'Sahada görüşürüz' sözü rakibe motivasyon oldu! Hataylı futbolcular, korona olan hocalarına galibiyet sözü verdi
Sergen Yalçın'ın "Sahada görüşürüz" sözü rakibe motivasyon oldu! Hataylı futbolcular, korona olan hocalarına galibiyet sözü verdi
Rachid Ghezzal sahanın ortasında hurmayla orucunu açtı
Rachid Ghezzal sahanın ortasında hurmayla orucunu açtı
Lider Beşiktaş, sahasında Hatayspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım
Lider Beşiktaş, sahasında Hatayspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Burak Sergen Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Nesrin Cavadzade
Spor Gökhan Töre Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sergen Yalçın'ı kızdırmayacaktınız! Geçen hafta dediğinin fazlasını yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 21:41:46. #1.15#

title