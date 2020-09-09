Sergen Yalçın forvete Mario Mandzukic'i istiyor
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Sergen Yalçın forvete Mario Mandzukic'i istiyor

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yönetime Hırvat yıldız Mario Mandzukic'in adını verdi; gereken mali fedakârlığın gösterilmesini istedi

09.09.2020 09:51 | Son Güncelleme: 09.09.2020 10:25

Sağ bek, orta saha, kanat... Bu mevkiler Beşiktaş'ın takviye yapmak istediği bölgeler ancak bir mevki var ki Sergen Yalçın için olmazsa olmaz. Şampiyonluk hedefine yürünmesi için bir golcüyü şart koşan Yalçın, aklındaki ismi de yönetime bildirdi: Mario Mandzukic.

Katar ekibi Al Duhail'le sözleşmesini feshettikten sonra halen boşta olan ve bireysel çalışmalarına ülkesinde devam eden Mandzukic, siyah-beyazlıların listesinin en tepesinde yer alıyor.

Yalçın, 34 yaşındaki golcünün transfer edilmesinin önemini anlattığı yöneticilerden gereken mali fedakarlığın gösterilmesini istedi. Geniş transfer listesinde Aboubakar ve Kalinic gibi oyuncular bulunan Yalçın, Mandzukic transferinin seviye arttıracağı raporunu verdi.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz gün basın toplantısı düzenleyen Sergen Yalçın, forvet transferi için "Alacağımız santrforun maliyeti maalesef biraz yüksek olacak. Beşiktaş'ın santrforu bellidir. İnsanların aklında soru işareti yaratacak biri olamaz. Taraftarımızı heyecanlandıracak, hedef oyuncu almalıyız" açıklamasını yapmıştı.

(Sözcü)

Sergen Yalçın forvete Mario Mandzukic'i istiyor
Haber Yorumları (1)
UĞUR: hocam 34 yaşında adama yıllık 3 milyon euro verip kaç sene oynatacaksın onuda geçtim parasını nasıl vereceksin çok merak ediyorum
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