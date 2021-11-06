Sergen Yalçın'dan taraftarı üzecek şampiyonluk itirafı: Bu oyunla zor

Büyük bir heyecana sahne olan maçta lider Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, "Kelimelerin tükendiği yerlere geliyoruz" dedi.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"BÖYLE DURUMLARDA BASIN TOPLANTISINI DA YAPMAK ZOR"

"Bütün maçlarımızı bu şekilde oynuyoruz. İki milli maç arasında performansımız beklediğimizin çok altında kaldı. Camiamıza yakışmayan skorlar. Oyunlar zaman zaman istediğimiz gibi olsa da skorlar istediğimiz gibi olmadı. Birçok sebebi var bahanelere sığınamayız. Çözümler bulmak zorundayız. Böyle durumlarda basın toplantısını da yapmak zor. Üzgünüz. Daha iyi olabiliriz. Kelimelerin tükendiği yerlere geliyoruz.

"BU DURUM BİZİ DE OYUNCULARI DA ÇOK ÜZÜYOR"

Hem sakatlık hem de oyunsal anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Oyuncuları saha içine döndürmek için çaba sarf ediyoruz. Daha istekli, daha arzulu oynamak istiyoruz ki taraftarımızı mutlu edelim. Kimsenin bu oyundan mutlu olduğunu düşünmüyoruz. Bundan sonra ne yapacağız onu konuşacağız. Daha konsantre olmalı ve lige dönmeliyiz. Sorun yerine çözüm üretmemiz gerekiyor. Bunu yapacak kapasitemiz var. Kadroda olan oyuncuların hepsi üst düzey. Buraya gelmeleri için ciddi emek sarf edilmiş isimler. Bu durumu bizi de oyuncuları da çok üzüyor. Kısa süre içinde oyunun içine dönmemiz gerekiyor

"İSTEDİĞİMİZ POZİSYONDA DEĞİLİZ"

Biz 2 seneden beri buradayız. Geçen sene de arka arkaya çok maç oynadık. Plan, programımız aynı. Maç trafiğini oyuncuların ritimlerinin bozulmasına neden oluyor. Bu normal. İstediğimiz bir pozisyonda değil. Devre arasına kadar bu maç trafiği devam edecek. Bu sürede iyi antrenman yapıp, en azından devre arasına kadar iyi bir performans sergilersek ikinci yarı daha farklı bir performans ortaya koyabiliriz

"SADECE TRABZONSPOR'LA CİDDİ BİR FARK OLUŞTU"

Trabzonspor haricindeki rakiplerimizle puan farkımız yok. Sadece Trabzonspor ile ciddi bir fark oluştu. Bu fark ne olur, sonuçlar gösterecek. 3 puanlık sistemde kapanmayacak bir fark değil. Ancak bu oyunla kapanması zor. Oyunu yukarı çekmeliyiz. Daha iyi oyunlar oynamalıyız. O şekilde belki yukarıya, yarışmacı takım kimliğine bürünebiliriz. Bu oyunların yeterli olduğunu düşünmüyorum"

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