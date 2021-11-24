Sergen Yalçın'dan sürpriz tercihler! Beşiktaş-Ajax maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek. Devler Ligi'nde henüz puanı bulunmayan temsilcimizin tek hedefi Vodafone Park'ta taraftarının önünde siftah yapmak.

RIDVAN YILMAZ KADRODAN ÇIKARILDI

Beşiktaş'ta Josef de Souza cezası nedeniyle, Rıdvan Yılmaz ise sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Ajax'ta ise Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Hollanda temsilcisinde Jurrien Timber ise sarı kart sınırında bulunuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, Alex Teixeira, N'Koudou, Cyle Larin

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Gravenberch, Berghuis, Klaassen, Neres, Tadic, Daramy.

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