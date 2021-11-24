Sergen Yalçın'dan sürpriz tercihler! Beşiktaş-Ajax maçında ilk 11'ler belli oldu
Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Beşiktaş, sahasında Ajax'la karşılaşacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Bosna-Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. Devler Ligi'nde henüz puanı bulunmayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın bu maçta kalede Mert Günok'a şans verirken savunmada ise Vida-Montero ikilisi görev yapacak. Siyah-beyazlıların hücum hattında ise Ghezzal, Teixeira, N'Koudou ve Larin forma giyecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek. Devler Ligi'nde henüz puanı bulunmayan temsilcimizin tek hedefi Vodafone Park'ta taraftarının önünde siftah yapmak.
RIDVAN YILMAZ KADRODAN ÇIKARILDI
Beşiktaş'ta Josef de Souza cezası nedeniyle, Rıdvan Yılmaz ise sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Ajax'ta ise Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Hollanda temsilcisinde Jurrien Timber ise sarı kart sınırında bulunuyor.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, Alex Teixeira, N'Koudou, Cyle Larin
Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Gravenberch, Berghuis, Klaassen, Neres, Tadic, Daramy.
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