Sergen Yalçın'dan kaleci transferi talebine isyan: Gençleri oynatın deyip transfer istiyorsunuz, nasıl olacak?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zor bir dönemden geçmelerine rağmen toparlamaya çalıştıklarını söyledi. Kaleci transferi isteyenlere "Gençleri oynatın diyorsunuz, iki tane genç kaleciyle oynuyorum sonra diyorsunuz ki kaleci transferi yapın, nasıl olacak?" diyerek tepki gösteren Yalçın, kaleye transfer yapmayacaklarını belirtti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Spor'a açıklamalarda bulundu ve siyah-beyazlı takımın son durumunu değerlendirdi.

Kağıt üzerinde favori olmanın hiçbir anlamı olmadığını ifade eden Sergen Yalçın, "Milli maç arasını çok sağlıklı geçirmedik, iki haftadır 10 kişi idman yapıyorduk ve bize pek yaramadı milli takım arası. Bazı futbolcularımızın fizik durumları kötü ve onları hazırlamaya çalışıyoruz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Futbol maçları oynanmadan kazanılmaz. Futbolcuların sahada göstereceği mücadele ve ortaya koyacağı karakter çok önemli. Kağıt üzerinde favori olmanın anlamı yok. Başakşehir karşısında aldığımız galibiyet bizim açımızdan özgüven açısından da çok önemliydi. Çok ciddi kadro değişikliği yaşadık, yeniden bir yapılanma içerisindeyiz ve yeniden bir takım olarak normalleşmeye çalışıyoruz" dedi.

CYLE LARIN'İN PERFORMANSI

Larin'in performansı hakkında da konuşan Sergen, "Takımın içerisinde bir şeyler yaratmak zorundayız. Bazen değişik hamleler yapıyoruz, Larin'i kanatta hiç düşünmüyorduk ama oyuncunun mücadelesi, istek, arzusu ve çalışması bizim Larin üzerinde daha fazla durmamızı ve alternatif bölge aramamızı sağladı. Defansif orta saha ne demek, böyle bir şey yok. Ofansif orta saha ne demek mesela?" ifadelerini kullandı.

"ADEM FİZİKSEL OLARAK İYİ DEĞİLDİ"

Adem Ljajic hakkında da konuşan Sergen, "Adem Ljajic sezon başında sakatlandı ve aylardır antrenman yapamıyor; Adem'in öncelikle antrenman yapabilir hale gelmesi gerekiyor. Futbolcuların çok fazla üzerine gitmemek gerekiyor, olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Adem Ljajic için yeteneksiz bir futbolcu diyebilir misiniz? Yeteneksiz değil ancak artık fiziksel olarak yeterli olmayan futbolcular tercih edilmiyor. Adem'in oynaması için çalışması ve fiziksel olarak iyi duruma gelmesi gerekiyor. Ljajic oynamadığı için psikolojik olarak da iyi durumda olmayabilir. Ljajic yeter ki oynamak istesin, mücadele etsin; mücadele etsin ve bizden formayı istesin ki biz de Ljajic'e o formayı verelim" dedi.

"KALECİ TRANSFERİ YAPMAYACAĞIZ"

Kaleci transferi yapmayacaklarını açıklayan Sergen Yalçın, "Gençlerin önünü açalım diyorsunuz, gençleri oynatın diyorsunuz, iki tane genç kaleciyle oynuyorum sonra diyorsunuz ki kaleci transferi yapın, nasıl olacak? İki genç kalecimiz var ama iki kaleci transfer yapsak bunun maliyetine bir bakın! Sonucu ne olursa olsun, iki genç kalecime de güveniyorum. Kaleci transferi yapmayacağım. İki genç kalecim olmazsa 16 yaşındaki kalecim Emre'yi oynatacağım." dedi.

"F.BAHÇE'Yİ YENMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Fenerbahçe ile oynayacakları kritik maç hakkında da konuşan Yalçın, "Fenerbahçe derbisi güzel bir maç olacak. Fenerbahçe kaliteli oyunculara sahip, fizik gücü de iyi. Şansı olan, daha fazla konsantre olan kazansın diyorum. Fenerbahçe'yi yenmek için elimizden geleni yapacağız. Fikstür avantajı diye bir şey de yok; bu ligde herkes herkesi yenebilir" dedi.

"KADRO YAPMADIK"

Derbi kadrosunu henüz belirlemediğini söyleyen teknik adam, "Oyun anlayışımızı henüz belirlemedik, kadro yapmadık. Temposu yüksek, mücadele gücü yüksek bir derbi izleyeceğiz. Beşiktaş olarak biz de çok iyi mücadele edeceğiz, güzel ve dostça bir mücadele edeceğiz. Fenerbahçe karşısında kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.