Sergen Yalçın: Cenk Tosun'un durumuna hafta sonundan sonra bakacağız

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Süper Lig'de Antalyaspor maçı öncesi yeni transfer Cenk Tosun'un son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Cenk Tosun hafta sonuna kadar karantinada. Haftasonundan sonra durumuna ve nasıl kullanacağımıza bakacağız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeniden kadroya katılan Cenk Tosun için konuştu.

Cenk Tosun'un takıma katılmadığını söyleyen Yalçın, "Cenk Tosun hafta sonuna kadar karantinada. Herhalde evinde çalışmaları yapıyor. Gelsin konuşalım, henüz konuşamadık. Antrenman durumunu bilmiyoruz. Devamlı çalışıyorsa, bizle de başlar. Durumuna ve nasıl kullanacağımıza bakacağız." ifadelerini kullandı.

İlk 11'de başlayan Ljajic için de mesaj yollayan teknik adam, "Adem Ljajic'in durumu iyi. Kafadan başlatalım diye düşündük, artık oynaması lazım. Fizik olarak da iyi seviyeye geldi" dedi.