Sergen Yalçın: Bizim maça gelen hakemler kırmızı kartını yanında getirmiyor galiba

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası hakem Cüneyt Çakır'ın kararlarını eleştirdi. Yalçın, "Bizim maçlara gelen hakemler kırmızı kartını yanında getirmiyor mu, ben anlamadım. Kayserispor'un 10 numarası nasıl atılamıyor, dördüncü hakem uyarıyor 'kart ver' diye ama Cüneyt Çakır dinlemiyor" dedi.

Siyah-Beyazlı takımın Hocası Sergen Yalçın, 3-1'lik galibiyetin ardından oyuncularını kutladı, hakem Cüneyt Çakır'ın kararlarını eleştirdi.

İşte Yalçın'ın açıklamaları:

"EKSİKLER CANIMIZI SIKIYOR"

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Adem oynadı, Necip oynadı, dinlenmiş oyuncular oynadı. Eksikler var, canımızı sıkıyor. Atiba, Welinton, Larin dönecek. Yine sıkıntı yaşayacağız. Kalan 5 haftayı en iyi şekilde geçirmek istiyoruz.

"SARI DEĞİLSE ÖZÜR DİLEYELİM"

Bizim maçlara gelen hakemlerin kırmızı kartı yok mu, yanlış anlamayın. Amaç ne burada, kural gereği ikinci sarı kartı gerekiyorsa. ikincisi sarı kart diyor, dördüncü hakem, Cüneyt Çakır'ı atmıyor. Kayserispor'un 10 numarası nasıl atılmıyor. Biz ekstra bir şey istemiyoruz, kurallar uygulansın. Biz sadece kazanmak istiyoruz, nedir yani bu olay. Yine bizim maçlarda göstermiyorlar. Bir açıklasınlar, eğer değilse sarı kart biz özür dileyelim."