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Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı açıkladı: Yarın takımla antrenmana çıkıyorum

Beşiktaş'ın her konuda anlaşma sağladığı Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık'a yarın takımla birlikte antrenmana çıkacağını söyledi.

28.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:33
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı açıkladı: Yarın takımla antrenmana çıkıyorum

'ın eski yöneticisi , Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü 'ın ilk sözlerini aktardı. Işık hesabından "Az önce Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la konuştum, 'Her konuda anlaştık. Yarın ilk antrenmana çıkıyorum... Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Birlikte göreceğimiz daha çok güzel günler olacak inşallah' dedi." paylaşımında bulundu.

SERGEN, ANTRENÖRLÜK KARİYERİNE DE BEŞİKTAŞ'TA BAŞLADI

Futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan ve uzun yıllar futbolcu olarak siyah-beyazlı ekibe hizmet eden Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerine de yine Kara Kartal'ın altyapısında görev yaparak başladı. 47 yaşındaki teknik adam, 2009-2010 yıllarında siyah-beyazlı takımın altyapısında çeşitli kademelerde antrenör olarak görev aldı.


Haber Videosu

: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı açıkladı: Yarın takımla antrenmana çıkıyorum
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