: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı açıkladı: Yarın takımla antrenmana çıkıyorum

28.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:33

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın ilk sözlerini aktardı. Işık Twitter hesabından "Az önce Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la konuştum, 'Her konuda anlaştık. Yarın ilk antrenmana çıkıyorum... Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Birlikte göreceğimiz daha çok güzel günler olacak inşallah' dedi." paylaşımında bulundu.

SERGEN, ANTRENÖRLÜK KARİYERİNE DE BEŞİKTAŞ'TA BAŞLADI

Futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan ve uzun yıllar futbolcu olarak siyah-beyazlı ekibe hizmet eden Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerine de yine Kara Kartal'ın altyapısında görev yaparak başladı. 47 yaşındaki teknik adam, 2009-2010 yıllarında siyah-beyazlı takımın altyapısında çeşitli kademelerde antrenör olarak görev aldı.

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