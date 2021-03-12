Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi kokoreç yedi

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Başakşehir-Beşiktaş maçını tribünden takip eden Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, maçı öncesi stadın yanında bulunan kokoreç restoranında kokoreç yedi.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Başakşehir - Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın'dan sürpriz bir hareket geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir maçı öncesi stadın yanında bulunan kokoreç restoranında kokoreç yedi.

AHMET NUR ÇEBİ DE KATILDI

Takımdan önce Başakşehir Stadyumu'na gelen Sergen Yalçın, stadın girişinde bulunan kokoreç restoranına girdi. Maç öncesi kokoreç yiyen Yalçın, daha sonra maçı tribünde seyredeceği yere doğru hareket etti. Sergen Yalçın ile beraber Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri de kokoreççide bulundu.