Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi kokoreç yedi
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Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi kokoreç yedi

12.03.2021 19:20 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:15

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Başakşehir-Beşiktaş maçını tribünden takip eden Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, maçı öncesi stadın yanında bulunan kokoreç restoranında kokoreç yedi.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Başakşehir - Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın'dan sürpriz bir hareket geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir maçı öncesi stadın yanında bulunan kokoreç restoranında kokoreç yedi.

AHMET NUR ÇEBİ DE KATILDI

Takımdan önce Başakşehir Stadyumu'na gelen Sergen Yalçın, stadın girişinde bulunan kokoreç restoranına girdi. Maç öncesi kokoreç yiyen Yalçın, daha sonra maçı tribünde seyredeceği yere doğru hareket etti. Sergen Yalçın ile beraber Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri de kokoreççide bulundu.

Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi kokoreç yedi
Haber Yorumları (13)
HD: Geçen maçta nasıl çaktık ama
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CİHAN: sampiyon olsaniz ne yazar; hakeden kazanir ve sampiyon olur ,her hafta oyun bitince kusur arayan fatih hoca sampiyon olmak icin her yola bas vurmak mi lazim acitasyonn
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SA: ağlama ua 34
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