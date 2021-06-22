Sergen Yalçın anlaşmasında dikkat çeken detay! Feyyaz Uçar, yönetimle görüşmesi için ikna etti
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Sergen Yalçın anlaşmasında dikkat çeken detay! Feyyaz Uçar, yönetimle görüşmesi için ikna etti

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Beşiktaş'ta yılan hikayesine dönen Sergen Yalçın konusu mutlu sonla bitti. Yönetimin başarılı hocayı ikna etmek için büyük çaba sarf ettiği süreçte siyah-beyazlıların efsane futbolcusu Feyyaz Uçar'ın devreye girdiği ifade edildi. Uçar'ı kıramayan Sergen Yalçın'ın yönetimle yeni bir görüşme gerçekleştirmek için ikna olduğu ve anlaşmanın böyle sağlandığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la anlaşmasının detayları gün yüzüne çıkıyor. Yeni sözleşme imzalamak istemeyen başarılı hocayı, yönetimle tekrar görüşmesi için siyah-beyazlıların efsane futbolcusu Feyyaz Uçar'ın ikna ettiği öne sürüldü.

FEYYAZ UÇAR'I KIRAMADI

İddialara göre devreye giren Beşiktaş'ın efsane ismi Feyyaz Uçar, Sergen Yalçın'ı Beşiktaş Yönetimi ile bir görüşme yapması konusunda ikna etti. Uçar'ı kıramayan Sergen Yalçın, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile bir görüşme gerçekleştirdi ve anlaşma sağlandı.

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