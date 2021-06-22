Sergen Yalçın anlaşmasında dikkat çeken detay! Feyyaz Uçar, yönetimle görüşmesi için ikna etti

Beşiktaş'ta yılan hikayesine dönen Sergen Yalçın konusu mutlu sonla bitti. Yönetimin başarılı hocayı ikna etmek için büyük çaba sarf ettiği süreçte siyah-beyazlıların efsane futbolcusu Feyyaz Uçar'ın devreye girdiği ifade edildi. Uçar'ı kıramayan Sergen Yalçın'ın yönetimle yeni bir görüşme gerçekleştirmek için ikna olduğu ve anlaşmanın böyle sağlandığı öğrenildi.