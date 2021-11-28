Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi'ye ne dedi? İşte kritik görüşmenin tüm detayları

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın istifa sinyali vermişti. Başkan Ahmet Nur Çebi ile deneyimli hoca arasında gerçekleştirilen toplantının ardından yola devam kararı çıktı.

"BU TAKIMA GÜVENİYORUM"

NTV Spor'un haberine göre; Giresunspor maçının ardından istifa kararı almayı düşünen Sergen Yalçın, bugün yapılan görüşmede görevine devam etmek istediğini Başkan Ahmet Nur Çebi'ye iletti. Yalçın "Devam etmek istiyorum. Bu takıma güveniyorum. Ayağa kalkacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"SANA GÜVENİYORUZ"

Ahmet Nur Çebi ise "Hocam zaten birlikteyiz, devam ediyoruz. Bizim senin ayrılman ile ilgili bir düşüncemiz yok. Senin de kararın bu yönde ise biz senin arkandayız. Sana güveniyoruz" yanıtını verdi.

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