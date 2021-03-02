Sergen Yalçın, Aboubakar'ın oyundan çıkarken gösterdiği tepkiye ilişkin açıklamada bulundu
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Sergen Yalçın, Aboubakar'ın oyundan çıkarken gösterdiği tepkiye ilişkin açıklamada bulundu

02.03.2021 23:02 | Son Güncelleme: 02.03.2021 23:20

Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Yeni Malatyaspor maçına Aboubakar'ın oyundan çıkarken gösterdiği tepki damga vurdu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın'a Kamerunlu golcünün tepkisi soruldu. Yalçın, soruyu kendine has üslubuyla yanıtlarken, oyuncuların keyfi isteklerine göre hamle yapamayacağını belirtti.

Sergen Yalçın, 1-0 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Çok zor bir maç oldu. Malatyaspor da iyi mücadele etti. 1-0 ve 3 puan bizim için yeterli. Çok sık aralıklı maçlar oynuyoruz ve yoruluyoruz.Bu yüzden kazanmak önemli. Daha iyi konsantre olsaydık, farkı açabilirdik, yine de bu yeterli" dedi.

"TAKIMI DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIM"

Aboubakar'ın oyundan çıkarken gösterdiği tepkiyle ilgili sorulan soruyu cevaplayan başarılı teknik adam, "Bazen oyuncular bireysel düşündükleri için bu tür tepkileri gösterebiliyorlar. Ben bu şekilde düşünemem. Keyfi isteklerine göre hamle yapamayız teknik direktörler olarak. O an gidişata göre ne gerekiyorsa onu yaparım. Başlayan 11 ve bitiren 11 aynı olmak zorunda değil. İlk yarıda Necip'le başladık ama beğenmediğim şeyler oldu ve çıkardım. O yüzden oyuncular bireysel düşünüyor ama ben de takımı düşünmek zorundayım" dedi.

Sergen Yalçın, Aboubakar'ın oyundan çıkarken gösterdiği tepkiye ilişkin açıklamada bulundu
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