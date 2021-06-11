Sergen Yalçın'a nazar değiyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kaza atlattı
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Sergen Yalçın'a nazar değiyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kaza atlattı

Sergen Yalçın'a nazar değiyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kaza atlattı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Çeşme'deki tatili devam ediyor. Sezonu çifte kupayla kapatan başarılı hoca, arkadaşlarıyla sezonun yorgunluğunu doyasıya atmaya çalışıyor. Ancak Yalçın'la beraber tatil yapan Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz, denizde motorlu sörf tahtasıyla hızını ayarlayamayınca karaya vurdu. Bir hayli süratli olan Korkmaz, az kalsın şezlongda yatan Yalçın'ı eziyordu. Sergen Yalçın ve arkadaşları ucuz atlatılan kazadan sonra gülmekten kırıldı.

Sezonun yorgunluğunu atmak isterken Sergen Yalçın az kalsın zarar görecekti. Çeşme'de tatiline son sürat devam eden başarılı hoca, şezlongda güneşlenirken arkadaşı tarafından az kalsın eziliyordu. Yalçın'ın arkadaşı Korkmaz, motorlu sörf tahtası ile denizde sürat yapıyordu ama eğlencenin sonu az kalsın iyi bitmeyecekti.

Sergen Yalçın'a nazar değiyordu! Şezlongda dinlenen başarılı hoca büyük kaza atlattı

Korkmaz motorun süratini ayarlayamayınca bir anda karaya vurdu. Sörf tahtası kuma çarpıp hızını kesmese Sergen Yalçın'ın üzerine düşecekti. O anlar ucuz atlatıldıktan sonra Yalçın ve arkadaşları bir süre gülme krizine girdi.

Sergen Yalçın'a nazar değiyordu! Şezlongda dinlenen başarılı hoca büyük kaza atlattı
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Ömer Özarslan
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Sergen Yalçın'a nazar değiyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kaza atlattı - Haberler Spor
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