Sergen Yalçın'a nazar değiyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kaza atlattı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Çeşme'deki tatili devam ediyor. Sezonu çifte kupayla kapatan başarılı hoca, arkadaşlarıyla sezonun yorgunluğunu doyasıya atmaya çalışıyor. Ancak Yalçın'la beraber tatil yapan Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz, denizde motorlu sörf tahtasıyla hızını ayarlayamayınca karaya vurdu. Bir hayli süratli olan Korkmaz, az kalsın şezlongda yatan Yalçın'ı eziyordu. Sergen Yalçın ve arkadaşları ucuz atlatılan kazadan sonra gülmekten kırıldı.