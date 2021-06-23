Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonunda 45 milyon TL ücrete ikna edildi

Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ'ın evinde bir araya geldiği Sergen Yalçın'ı 4 saat süren görüşme sonucunda ikna etti. Yalçın, 1 sezon için 25 milyon TL garanti ücret alacak. Şampiyon olunması halinde 5 milyon TL, Şampiyonlar Ligi'nde de minimum 5 puan toplanılması halinde 15 milyon TL bonus verilecek.