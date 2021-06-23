Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonunda 45 milyon TL ücrete ikna edildi
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Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonunda 45 milyon TL ücrete ikna edildi

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Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ'ın evinde bir araya geldiği Sergen Yalçın'ı 4 saat süren görüşme sonucunda ikna etti. Yalçın, 1 sezon için 25 milyon TL garanti ücret alacak. Şampiyon olunması halinde 5 milyon TL, Şampiyonlar Ligi'nde de minimum 5 puan toplanılması halinde 15 milyon TL bonus verilecek.

Beşiktaş taraftarının haftalardır beklediği müjdeli haber salı günü geldi ve geçen sezon takıma çifte şampiyonluk yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaşma sağlandı.

TARAFTAR BASKISI MECBUR BIRAKTI

Yüzlerce taraftar kulübü telefon ve mesaj yağmuruna tutarak Yalçın'ın mutlaka ikna edilmesini istedi. Sergen Yalçın'ın evinin önünde taraftarlar büyük kalabalık oluşturdu. Sonrasında yönetim ile Yalçın arasındaki olumsuz hava, Emre Kocadağ'ın aynı sitede oturduğu Yalçın'ı telefonla arayıp evine davet etmesiyle yumuşadı. Eski yönetici Erdal Acar da Yalçın'ı telefonla arayarak, "Bütün taraftarlar senin kalmanı istiyor, lütfen kararını gözden geçir" ricasında bulundu.

TÜM HEDEFLERE ULAŞILMASI GEREKİYOR

Hürriyet'in haberine göre; Yalçın, 1 yıllık sözleşme karşılığında 25 milyon TL garanti ücret ve Süper Lig şampiyonu olunması halinde 5 milyon TL prim alacak. Yalçın'ın mukavelesine ayrıca Şampiyonlar Ligi için başarı primi konuldu. Devler Ligi'nde Minimum 5 puan toplanılması halinde 15 milyon TL verilecek. Tüm hedeflere ulaşılması halinde 1 yıl için alacağı toplam ücret 45 milyon TL'yi bulacak.

Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonunda 45 milyon TL ücrete ikna edildi
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Haber Yorumları (2)
TANER YASAR: Sergen in anladığı dilden konuşmuşlar ve anlaşma sağlanmış :)
Cevap Yaz 1 15 Yayından Kaldır
AYT SALİ: BEDAVA MESAR BILE YOK...ARTIK BOYLE...MILLI TAKIM GIBI O PUAN ALMASINDA NE YABARSA YABSIN
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
500
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Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonunda 45 milyon TL ücrete ikna edildi - Haberler Spor
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