Sergen Yalçın'ın gizli kahramanı olan erkek kardeşi, Ghezzal'ın alternatifini Fransa'da buldu

Geçen sezon çifte kupa zaferi yaşayan Siyah-Beyazlılar'da başarının arka planında yatan bir isim var. Sergen Yalçın'ın erkek kardeşi Gürsoy Yalçın. Siyah-Beyazlılar'da resmi olarak scouting antrenörü olarak çalışan Gürsoy Yalçın, futbolcu transferinde ve taktik analizde Beşiktaş'a büyük katkı sağlıyor. Sergen Yalçın, son olarak kardeşine Ghezzal'ın yerine düşündüğü Monaco'nun futbolcusu Pietro Pellegri'yi izlettirdi. Futbol bilgisine güvenilen Gürsoy Yalçın, Pellegri için olumlu rapor verdi.

Kara Kartal'da transferlerin ve başarıların perde arkasında gizlenen isim Sergen Yalçın'ın erkek kardeşi Gürsoy Yalçın. Medyada pek fazla görünmeyi sevmeyen Gürsoy Yalçın, ağabeyi Sergen'in adeta eli kolu. Yalçın, takım analizinde ve transferlerde erkek kardeşin çok faydalanıyor. Taktik bilgisi üst düzey olan Gürsoy Yalçın, şu anda resmi olarak Beşiktaş'ta scout ekibinin başında.

GHEZZAL'IN ALTERNATİFİNİ BULDU

Fotospor'un haberine göre Gürsoy Yalçın son olarak Monaco'nun 20 yaşındaki İtalyan futbolcusu Pietro Pellegri'yi izledi.

Sergen Yalçın'ın merak ettiği futbolcu hakkında kardeş Gürsoy Yalçın, oldukça olumlu bir rapor yazdı. Ghezzal'ın alternatifi olarak düşünülen Pietro, 21 milyon euroya transfer olduğu Monaco'da beklentileri karşılayamadı. Kara Kartal, Ghezzal'ı alsa bile Pietro için bir girişim yapacak.