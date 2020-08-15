Şereflikoçhisar Ticaret Odası'ndan, Matlı'ya ziyaret Şereflikoçhisar Ticaret Odası yönetimini ağırlayan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa Ticaret Borsası'nın tarımda katma değerli ürünlerin üretilmesine yönelik her türlü çalışmaya katkı...

Şereflikoçhisar Ticaret Odası yönetimini ağırlayan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa Ticaret Borsası'nın tarımda katma değerli ürünlerin üretilmesine yönelik her türlü çalışmaya katkı koymaya hazır olduğunu ifade etti.

Şereflikoçhisar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Koçak ve Ziraat Odası Başkanı Hikmet Bozkurt, beraberindeki heyetle birlikte, Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı'yı ziyaret etti. Karşılıklı yatırımlar ve iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği görüşmede Başkan Matlı, misafirlerine Bursa Ticaret Borsası'nın çalışmaları ile projeleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özer Matlı, Şereflikoçhisar'ın özellikle tarımsal anlamda stratejik bir konumda yer aldığını ifade etti. Korona virüs salgınıyla birlikte tarımda yerlilik ve kendi kendine yetebilme kavramlarının öneminin çok daha net bir şekilde anlaşıldığını kaydeden Başkan Matlı, "Verimli tarım arazilerine sahip Şereflikoçhisar'ın coğrafi konumu da dikkate alındığında, ülkemizin gelecekteki tarım politikalarında önemli bir yere sahip olacağına inanıyorum.Bu noktada ilçedeki mevcut tarımsal alanların iyileştirilmesinden katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine, depolanmasına ve ihracatına yönelik tüm çalışmalarda, hem TOBB hem deBursa Ticaret Borsası olarakelimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

Şereflikoçhisar Ticaret Odası Başkanı Levent Koçak'ta,Tuz Gölü kenarında Ankara, Konya ve Aksaray illeri arasında yer alan ilçede tarıma dayalı sanayiin gelişmesi adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, desteklerinden ötürü Başkan Özer Matlı'ya teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA