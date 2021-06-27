Serdar Dursun: Tarihin en iyi on numarası Mesut Özil'le çok iyi anlaşacağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serdar Dursun: Tarihin en iyi on numarası Mesut Özil'le çok iyi anlaşacağız

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun, Alman Bild Gazetesi'ne geniş bir röportaj verdi. Mesut'la çok iyi ikili olacağını vurgulayan Serdar, "Mesut Özil gibi harika bir oyuncuyla oynamak çok özel. Tarihin en iyi on numaralarından birisi arkamda oynayacak ve bana pas atacak. Bu harika olacak" dedi.

Sarı-Lacivertliler'in yeni forveti Serdar Dursun, Alman Bild gazetesine transfer süreci ve hedefleri hakkında röportaj verdi.

İşte Dursun'un ifadeleri:

"ÇOK FAZLA TEKLİF VARDI"

"Transferde birçok seçeneğim vardı. La Liga, Serie A, Bundesliga, Çin, Dubai, Belçika, Polonya gibi ülkelerden teklif geldi. Fakat Fenerbahçe çok özel. Stada birçok kez gittim. Eşim ve ailem her zaman Fenerbahçe taraftarıydı. Teklif gelmesi çılgıncaydı. Bu yüzden hala tüylerim diken diken oluyor.

"MESUT'LA OYNAMAK HARİKA OLACAK"

Mesut Özil gibi harika oyuncularla oynamak çok özel. Tam arkamda oynayacak ve bana pas atacak. Mesut Özil, tarihin en iyi 10 numaralarından biri. Bu harika olacak.

"GALATASARAYMAÇINI İPLE ÇEKİYORUM"

Başkanlık seçimleri sonrasında teknik direktör açıklanacak. Galatasaray ile oynayacağımız derbi yılın en büyük maçı olacak. İstanbul'da iki yıl yaşamıştım, bu yüzden yolumu çok iyi biliyorum. Taraftarlar için inanılmaz bir maç. Almanya'da taraftarlar bir restoranda birbirlerini gördüklerini saygı duyarlar. Fakat Türkiye'de o an ortam hemen ısınabilir.

"50 BİNDEN FAZLA MESAJ ALDIM"

Fenerbahçe'ye gelmeden önce 18 bin takipçim vardı şimdi 100 binin üzerine çıktı. Bu çok daha fazla olacak. İmzadan sonra 50 binden fazla mesaj aldım.

"YEDEK OTURMAYA GİTMİYORUM"

Fenerbahçe'ye oynamak için gidiyorum. Yedek oturmak için değil. Ligde, Avrupa'da oynamak ve daha sonra Milli Takım'a gitmek istiyorum. Bu çok heyecanlı olacak.

"BURAYA GELMEK MUCİZE"

En iyi teklif Fenerbahçe'den mi geldi?" sorusuna yanıt veren Serdar Dursun, "Maddi olarak değil. Fakat herkes Fenerbahçe'de oynayamaz. Darmstadt'tan Fenerbahçe'ye gitme ihtimali zayıf, hatta bir mucize."

Serdar Dursun: Tarihin en iyi on numarası Mesut Özil'le çok iyi anlaşacağız
Ali Koç, hayal ettiği hocayı yarına kadar bitiremezse eski Beşiktaşlı Bilic'i duyuracak
Ali Koç, hayal ettiği hocayı yarına kadar bitiremezse eski Beşiktaşlı Bilic'i duyuracak
Fenerbahçe, West Ham United'ın Attila Szalai için yaptığı 13 milyon euroluk teklifi reddetti
Fenerbahçe, West Ham United'ın Attila Szalai için yaptığı 13 milyon euroluk teklifi reddetti
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Emre Kocadağ Burak Yılmaz Yiğit Şardan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serdar Dursun: Tarihin en iyi on numarası Mesut Özil'le çok iyi anlaşacağız - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 12:03:06. #1.14#

title