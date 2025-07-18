Serdar Dursun neden bayıldı?

Serdar Dursun neden bayıldı?
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Persepolis'in yıldız futbolcusu Serdar Dursun ve eşi Yasemin Dursun, ikinci kez mutlu haberi verdiler. Ancak çiftin kızları Elanur'un dünyaya gelişi sırasında Serdar Dursun'un yaşadığı aşırı heyecan sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Serdar Dursun neden bayıldı?

Persepolis'in yıldız futbolcusu Serdar Dursun ve eşi Yasemin Dursun, ikinci kei mutlu habere imza attı. Çiftin kızları Elanur'un dünyaya gelişi sırasında yaşananlar ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Serdar Dursun neden bayıldı?

SERDAR DURSUN NEDEN BAYILDI?

Serdar Dursun, eşinin doğum sırasında yaşadığı aşırı heyecan nedeniyle baygınlık geçirdi. Bu anlar, Yasemin Dursun tarafından mizahi bir dille takipçilerle paylaşıldı. Yasemin Dursun, eşinin yerde yattığı fotoğrafı, "Ne zaman bayıldı, ben rahatladım" notuyla Instagram'a yükledi.

Tecrübeli futbolcunun bu samimi ve komik anı, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Takipçiler, çiftin bu neşeli paylaşımını beğeni ve yorumlarla karşıladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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