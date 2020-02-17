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Serdar Azmoun'un Rusya Premier Ligi'ndeki En İyi Anları

İranlı golcü Sardar Azmoun, 2013’te Rubin Kazan’a transfer olarak adım attığı Rusya Premier Ligi’ne damgasını vurdu. Rubin Kazan ve Rostov’da dorder sezon geçirdikten sonra 2019’da Zenit’e transfer olan Azmoun, Rus devinin kilit isimlerinden biri haline geldi. Ligde forma giydiği 159 maçta 49 gol atıp 25 de asist yapan Azmoun’un en etkileyici gollerini sizler icin seçtik..

17.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:20

İranlı golcü Sardar Azmoun, 2013'te 'a transfer olarak adım attığı Premier Ligi'ne damgasını vurdu. Rubin Kazan ve 'da dorder sezon geçirdikten sonra 2019'da 'e transfer olan Azmoun, Rus devinin kilit isimlerinden biri haline geldi. Ligde forma giydiği 159 maçta 49 gol atıp 25 de asist yapan Azmoun'un en etkileyici gollerini sizler icin seçtik..

Kaynak: Dugout

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