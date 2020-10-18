Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı

Maçların seyircisiz olarak oynanmasından dolayı futbolcular ile hakemler arasında diyaloglar televizyon yayınına direkt olarak yansımaya başladı. Fenerbahçeli Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret de izleyenler tarafından duyuldu.