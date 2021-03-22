Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için kadro dışı sözleri: Sadık Çiftpınar, idman yeleğini yere attığı için kadro dışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için kadro dışı sözleri: Sadık Çiftpınar, idman yeleğini yere attığı için kadro dışı

22.03.2021 11:18 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:09

Başarılı futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Vodafone Park'ta 1-1 sona eren Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi ve sarı-lacivertli takımda Sadık Çiftpınar'ın kadro dışı bırakıldığını öne sürdü. Çelikler, Sadık'ın antrenmanda idman yeleğini yere attığını ve başarılı savunmacı ile birlikte Sinan Gümüş'ün disiplinsiz davranışları nedeniyle kadronun dışında kaldığını belirtti.

Vodafone Park'ta 1-1'lik eşitlikle sona eren Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin sonrasında başarılı yorumcu Serdar Ali Çelikler dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Haber Global'deki Kontra programında yorumculuk yapan Serdar Ali Çelikler canlı yayında sürpriz bir açıklamaya imza attı. Çelikler, Sadık Çiftpınar'ın idari cezalı olduğu için kadroya alınmadığını söyledi.

"İDMAN YELEĞİNİ YERE ATTIĞI İÇİN OYNAMIYOR"

Savunma oyuncusunun sakat olmadığını söyleyen Çelikler, "Sadık sakat değil, forma yeleğini yere attığı için oynamıyor, cezalı. Sakat falan değil. İdmanda yeleği yere atıyor. Sinan Gümüş ve Sadık disiplinsiz davranışları nedeniyle kadroya giremedi. Sinan Gümüş affedildi, Sadık haftaya affedilir" dedi.

"EMRE BELÖZOĞLU TAKIMA KARIŞIYOR"

Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun takıma karıştığını iddia eden Çelikler, "Emre Belözoğlu takıma karışıyor kardeşim. Yoksa Mert Hakan Yandaş 11'de oynamaz, İrfan Can da bu maça 11'de başlamazdı. Kimse bizim zekamızla alay etmesin" ifadelerini kullandı.

Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için kadro dışı sözleri: Sadık Çiftpınar, idman yeleğini yere attığı için kadro dışı
Haber Yorumları (1)
YA YAA: Sinan gümüş bildiğimiz gibi gs de oynarken de öyleydi. . sadık da ne umutlarla alındı bi zamanlar adama sergio ramos bile dendi ama sonu fosss
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Alişan Türkan Şoray Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için kadro dışı sözleri: Sadık Çiftpınar, idman yeleğini yere attığı için kadro dışı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 14:03:49. #1.16#
title