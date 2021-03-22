Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için kadro dışı sözleri: Sadık Çiftpınar, idman yeleğini yere attığı için kadro dışı

Başarılı futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Vodafone Park'ta 1-1 sona eren Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi ve sarı-lacivertli takımda Sadık Çiftpınar'ın kadro dışı bırakıldığını öne sürdü. Çelikler, Sadık'ın antrenmanda idman yeleğini yere attığını ve başarılı savunmacı ile birlikte Sinan Gümüş'ün disiplinsiz davranışları nedeniyle kadronun dışında kaldığını belirtti.

Vodafone Park'ta 1-1'lik eşitlikle sona eren Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin sonrasında başarılı yorumcu Serdar Ali Çelikler dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Haber Global'deki Kontra programında yorumculuk yapan Serdar Ali Çelikler canlı yayında sürpriz bir açıklamaya imza attı. Çelikler, Sadık Çiftpınar'ın idari cezalı olduğu için kadroya alınmadığını söyledi.

"İDMAN YELEĞİNİ YERE ATTIĞI İÇİN OYNAMIYOR"

Savunma oyuncusunun sakat olmadığını söyleyen Çelikler, "Sadık sakat değil, forma yeleğini yere attığı için oynamıyor, cezalı. Sakat falan değil. İdmanda yeleği yere atıyor. Sinan Gümüş ve Sadık disiplinsiz davranışları nedeniyle kadroya giremedi. Sinan Gümüş affedildi, Sadık haftaya affedilir" dedi.

"EMRE BELÖZOĞLU TAKIMA KARIŞIYOR"

Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun takıma karıştığını iddia eden Çelikler, "Emre Belözoğlu takıma karışıyor kardeşim. Yoksa Mert Hakan Yandaş 11'de oynamaz, İrfan Can da bu maça 11'de başlamazdı. Kimse bizim zekamızla alay etmesin" ifadelerini kullandı.