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Serdar Ali Çeliker: "Aziz Yıldırım, Saadettin Saran'a Yöneticilik Teklif Etti"

Spor yorumcusu Serdar Ali Çeliker, canlı yayında Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili önemli bir iddiada bulundu.

Serdar Ali Çeliker:

Spor yorumcusu Serdar Ali Çeliker, NTV Spor'da canlı yayınlanan Kırmızı Çizgi programında Aziz Yıldırım ile ilgili önemli bir iddiada bulundu.

Fenerbahçe'de yaklaşan kongreye ve seçimlere değinen Serdar Ali Çeliker: "Aziz Yıldırım, Saadettin Saran'a yöneticilik teklif etti. Saran bu teklifi reddetti. Aziz Yıldırım, Aziz Yılmaz'la dahi barıştı be. Ben daha ne diyeyim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Skorer

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