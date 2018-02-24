Serdar Ali Çeliker: "Aziz Yıldırım, Saadettin Saran'a Yöneticilik Teklif Etti"
Spor yorumcusu Serdar Ali Çeliker, canlı yayında Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili önemli bir iddiada bulundu.
Spor yorumcusu Serdar Ali Çeliker, NTV Spor'da canlı yayınlanan Kırmızı Çizgi programında Aziz Yıldırım ile ilgili önemli bir iddiada bulundu.
Fenerbahçe'de yaklaşan kongreye ve seçimlere değinen Serdar Ali Çeliker: "Aziz Yıldırım, Saadettin Saran'a yöneticilik teklif etti. Saran bu teklifi reddetti. Aziz Yıldırım, Aziz Yılmaz'la dahi barıştı be. Ben daha ne diyeyim" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Skorer
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