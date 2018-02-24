Spor yorumcusu Serdar Ali Çeliker, NTV Spor'da canlı yayınlanan Kırmızı Çizgi programında Aziz Yıldırım ile ilgili önemli bir iddiada bulundu.

Fenerbahçe'de yaklaşan kongreye ve seçimlere değinen Serdar Ali Çeliker: "Aziz Yıldırım, Saadettin Saran'a yöneticilik teklif etti. Saran bu teklifi reddetti. Aziz Yıldırım, Aziz Yılmaz'la dahi barıştı be. Ben daha ne diyeyim" ifadelerini kullandı.

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