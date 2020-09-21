Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,5700 liradan, avro 8,9840 liradan haftaya başladı.
21.09.2020 09:01 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 7,5700 liradan, avro 8,9840 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,5680 liradan alınan dolar, 7,5700 liradan satılıyor. 8,9820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9840 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5740 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9650 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan