Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,1200 liradan, avro 6,6220 liradan haftaya başladı.
24.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 6,1200 liradan, avro 6,6220 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 6,1180 liradan alınan dolar, 6,1200 liradan satılıyor. 6,6200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6220 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1190 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6110 lira olmuştu.
Kaynak: AA